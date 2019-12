La “Banda dei Babbi Natale” fa visita ai piccoli pazienti di Pediatria, ecco la terza edizione

Ci si aspetta una giornata di divertimento e spensieratezza per i piccoli pazienti dell’unità operativa complessa di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pescara.

Domenica 22 dicembre dalle ore 11 infatti l’Associazione di Promozione Sociale “G. Puccini” di Pianella (Pescara) animerà le stanze ed i corridoi della struttura con “La Banda dei Babbi Natale” e, quella del 2019, sarà la terza edizione in compagnia dei piccoli pazienti desiderosi di trascorrere un felice Natale.

“Per il terzo anno – piega Gianluca Planamente, vice presidente dell’associazione ed organizzatore dell’evento – torneremo tra i piccoli, per strappar loro un sorriso. Non è facile, nemmeno per noi adulti trattenere l’emozione davanti ai loro volti che rimangono stupiti alla vista di una vera e propria invasione di ‘Babbi Natale’, ed è altrettanto emozionante guardare i visi commossi e gli occhi dei genitori che finalmente vedono sorridere i piccini; bella è anche la reazione del personale medico di fronte a tanto stupore. Oltre ad eseguire brani natalizi consegneremo dei doni, sia ai piccoli ricoverati sia al reparto, e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, e che hanno donato del materiale didattico, giochi ed altro.”

Saranno dieci i musicisti vestiti da Babbo Natale che interpreteranno brani musicali natalizi regalando doni ai bimbi ed alle loro famiglie che non li lasciano mai soli, e soprattutto nei periodi di festa tentano di regalare loro attimi di gioia.

La banda dei Babbi Natale verrà altresì aiutata dai volontari della Protezione Civile Modavi di Pianella.