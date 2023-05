La strada in salita della salute mentale in Italia: 10 consigli pratici di Serenis

Accedere alla psicoterapia in Italia è difficoltoso a causa della carenza di risorse a livello nazionale. I tagli del 45% agli investimenti statali e la scarsità di personale rappresentano ostacoli rilevanti per la creazione di un servizio di psicoterapia in grado di soddisfare la crescente domanda dei cittadini.

Con la pandemia, poi, le domande di supporto psicologico in Italia sono cresciute in modo notevole, specialmente tra i giovani, dopo che nel 2020 si contavano già oltre 700.000 pazienti. Questo ha creato un problema di accessibilità alle terapie, che si è aggiunto alla possibilità di permettersi economicamente un esperto di salute mentale, fattore che ha una certa influenza su coloro che hanno bisogno di supporto.

Nel 2022, l’Italia ha cercato di risolvere il problema con il Bonus Psicologo, ma gli esiti sono stati deludenti: solo il 10% circa delle richieste è stato soddisfatto su un totale di 400.000 domande. Nonostante queste difficoltà, l’interesse dell’opinione pubblica sulla salute mentale rimane alto. Ciò dimostra un cambiamento sostanziale nella mentalità dell’opinione pubblica italiana, che non guarda più con pregiudizio coloro che vogliono intraprendere un percorso di psicoterapia.

Approcciarsi alla psicoterapia: i consigli di Serenis

In una situazione di questo tipo, Serenis, una startup tecnologica specializzata nell’offrire assistenza psicologica online tramite una piattaforma che conta oltre 700 professionisti, ha redatto una lista di 10 punti fondamentali per coloro che desiderano intraprendere un percorso di psicoterapia, anche utilizzando la modalità a distanza:

Creare un ambiente intimo e confortevole è fondamentale per favorire una comunicazione aperta e serena con il terapeuta, specialmente nelle fasi iniziali del percorso. Mostrare disponibilità al cambiamento è un elemento essenziale per costruire un’alleanza terapeutica solida, dove terapeuta e paziente collaborano attivamente per raggiungere gli obiettivi concordati. Per garantire una seduta online piacevole e ridurre l’affaticamento visivo, si suggerisce di regolare la luminosità dello schermo del dispositivo utilizzato. Scegliere attentamente un luogo comodo e privo di distrazioni aiuta a mantenere la concentrazione e a focalizzarsi pienamente sul dialogo durante la terapia. Parlare liberamente e senza timori, dando voce a ogni pensiero, dubbio, paura o sensazione, poiché non esistono risposte giuste o sbagliate nel percorso terapeutico. Prendersi il tempo necessario, senza cercare di affrettare il proprio percorso, permette di progredire in modo naturale e in sintonia con il proprio ritmo. Nel caso in cui non si instauri subito una buona sintonia con il terapeuta, è importante comunicarlo apertamente, aprendo la possibilità di trovare un punto di incontro e di risolvere eventuali disagi. Tempo e una comunicazione aperta sono elementi chiave per creare un rapporto profondo e di fiducia con il terapeuta, stabilendo una base solida per proseguire la terapia.

Serenis corre poi in soccorso di coloro che non hanno le risorse economiche necessarie per iniziare una terapia con un professionista, suggerendo alcune soluzioni totalmente gratuite per chi ne ha bisogno: