LANCIAVA SASSI E BRANDIVA UN COLTELLO PER STRADA. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno

tratto in arresto un 36enne straniero, per il reato di resistenza a P.U., lesioni e porto abusivo di arma

bianca.

Tutto è accaduto in una zona molto trafficata e frequentata della città, ove alcuni cittadini

hanno segnalato all’utenza di emergenza 112 un uomo armato di un grosso coltello, intento a lanciare

sassi contro i passanti e le auto in transito. Un Carabiniere libero dal servizio, accortosi di quanto stesse

accadendo, ha affrontato il giovane esagitato, riuscendo a disarmarlo. In quel medesimo istante, in

ausilio del militare intervenuto, sopraggiungeva un equipaggio della Sezione Radiomobile della

Compagnia di Montesilvano, che dopo una breve colluttazione, riusciva a bloccare il 36 enne,

traendolo in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U, porto abusivo di arma.

A quanto pare l9uomo non è nuovo a tali gesti, infatti il 30 luglio, in Pescara, era stato sorpreso

a lanciare delle bottiglie all9indirizzo di alcuni passanti, ferendone uno.

Condotto dinanzi al Tribunale di Pescara, il Giudice ne ha convalidato l’arresto.