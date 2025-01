L’AQUILA: ANZIANO FERMO IN AUTOSTRADA IN PREDA AL PANICO, ACCOMPAGNATO DALLA POLIZIA PRESSO L’OSPEDALE DI CHIETI

La Polizia di Stato di L’Aquila rintraccia un’autovettura segnalata, ferma in autostrada con i fari spenti.

Infatti, nel tardo pomeriggio del 22 gennaio scorso, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Sulmona in servizio di vigilanza sull’A/25 veniva inviata dalla Centrale Operativa sulla rampa autostradale di immissione dall’A/14, ove vi era un’autovettura ferma presso una zebrata.

Gli agenti si avvicinavano al veicolo, con le dovute precauzioni, avvedendosi che all’interno vi era un anziano conducente che, in preda al panico e lamentando forti dolori ad una gamba, riferiva di aver perso l’orientamento nell’intento di raggiungere, dal vicino Molise, l’ospedale di Chieti ove doveva recarsi per delle cure programmate.

Constatato che l’uomo non era in condizioni di guidare e che i familiari dello stesso, contattati telefonicamente, non potevano raggiungerlo in brevi tempi, gli agenti, anche per eliminare la situazione di pericolo alla circolazione che si era venuta a creare, decidevano di aiutarlo a raggiungere la destinazione.

Pertanto, uno dei pattuglianti si poneva alla guida del veicolo del malcapitato, rassicurandolo, mentre il collega, con l’auto di servizio, li scortava a destinazione. Raggiunto il presidio ospedaliero l’anziano, che ringraziava i soccorritori, veniva affidato ai sanitari.