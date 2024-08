L’AQUILA.TROFEO DAN JOHN, LE FIAMME VINCONO L’AMICHEVOLE CON I LUPI 71-3

L’Aquila – La prima uscita stagionale per le Fiamme dopo il periodo di preparazione si conclude con una rotonda vittoria, 71-3, contro la Selezione dei Lupi, davanti a quasi 1.000 spettatori che hanno affollato la tribuna del “Centi Colella” in occasione della prima edizione del “Trofeo Dan John”, fornitore del “formal wear” per la Società cremisi.

Punteggio mai messo in discussione per il XV della Polizia di Stato che mette a segno ben undici mete, molte delle quali di ottima fattura (4 nel primo tempo e 7 nella seconda frazione) facendo esordire in prima squadra, oltre ai nuovi arrivi, anche tre ragazzi provenienti dalla Under18 cremisi.

«Un buon test per vedere a che punto siamo con la preparazione al campionato – ha dichiarato coach Daniele Forcucci – È normale che a fine match i ragazzi fossero abbastanza stanchi, perché sono in un periodo di pieno carico fisico. Siamo partiti un po’ lentamente subendo la pressione degli avversari, ma nel secondo tempo è andata meglio, ci siamo mossi molto bene anche senza palla facendo anche delle belle mete in prima fase; anche l’organizzazione nella nostra metà campo mi ha soddisfatto, soprattutto nel gioco al piede. Dal punto di vista tecnico c’è ancora un po’ da lavorare soprattutto nei punti d’incontro, ma siamo sulla buona strada. Verificheremo ancora meglio nella prossima amichevole a Rovigo che sarà sicuramente impegnativa».

Per la cronaca le mete cremisi sono state messe a segno da Matteo Drudi, Simone Cornelli, Alessandro Forcucci, Alessio Crea, Andrea Chianucci, Filippo Di Marco e Cristian Lai autore di ben 4 segnature.

Prossimo impegno per le Fiamme il prossimo 6 settembre a Rovigo.

Il tabellino

L’Aquila, Impianti “Centi Colella” – venerdì 30 agosto 2024, ore 18.00

Trofeo Dan John

Fiamme Oro Rugby v Selezione CRL Lupi 0-0 (0-0)

Marcatori: p.t 3’ m Drudi (5-0), 6’ m Cornelli (10-0), 21’ m Mba tr. Di Marco (17-0), 31’ cp Bianco (17-3), 38’ m Lai (22-3) s.t.: 43’ m Forcucci tr. Di Marco (29-3), 54’ m Lai tr. Di Marco (36-3), 61’ m Lai tr Di Marco (43-3), 65’ m Lai tr Di Marco (50-3), 68’ m Crea tr Di Marco (57-3), 76’ m Chianucci tr Di Marco (64-3), 80’ m Di Marco tr Di Marco (71-3)

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Crea, Forcucci (64’ Brasnean), Del Sureto (2’ Fusari F.), Mba (21’ Lai); Di Marco, Tomaselli (64’ Teodosio); Angelone (41’ Chiappini), Piantella, Chianucci; Fragnito (41’ Stoian), D’Onofrio U (64’ Strampelli); Romano (53’ Vannozzi), Moriconi (41’ De Rossi), Drudi (43’ Bartolini)

all. Daniele Forcucci

Selezione CRL Lupi: Giovannini; Graziani, Bianco, Baffigi (cap.), Zorzi; Bianco, Bosco; Lavalle, Pilati, Cannata; Tomasini, Filoni; Presucci, Gisonni, Moscioni

Entrati secondo tempo: Marocchi, Casasanta, Ferrari, Malaspina, Cioni, Auriemme, Cordi, Corvasce, Mocerino

all. Alfredo De Angelis – Daniele Montella

Arb. Gabriel Chirnoaga

AA1 AA2 Francesco Pier’Antoni, Luca Giurini

Player of the match: Christian Lai

Note: Giornata soleggiata, temperatura 26°, terreno in perfette condizioni, spettatori 1.000 ca. Calcio d’inizio dato da Luigi Troiani.