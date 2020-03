LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020 RINVIATE AL 2021

E’ arrivata l’ufficialità di una notizia che comunque era già nell’aria da qualche giorno, le Olimpiadi Tokyo 2020 slittano di un anno.

E’ stata infatti accolta la proposta del premier giapponese Shinzo Abe, che ne aveva chiesto la posticipazione di 12 mesi a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Cio ha accettato senza remore la proposta, il premier giapponese e quello del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, hanno concordato di rimandare tutto non oltre la prossima estate.

Una decisione che trova d’accordo anche molte altre nazioni e soprattutto gli atleti, tutti consapevoli che un evento importante come quello delle Olimpiadi non poteva tenersi in questa situazione di emergenza mondiale.