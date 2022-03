Le principali varianti del baccarat: regole e caratteristiche

Quanti giochi sono stati inventati da quando sono state scoperte le carte? Anche prendendo in considerazione i soli mazzi francesi se ne possono contare numerosissimi, al netto di varianti e versioni alternative. Tra questi spicca il baccarat, probabilmente proveniente dalla Cina, ma che si sarebbe diffuso soprattutto in Francia per poi arrivare nel resto d’Europa e in America. Le carte da gioco sono arrivate in ogni dove e non stupisce che siano così tante le attrazioni ad esse correlate. Forse il baccarat non è propriamente il più famoso dei passatempi, ma ha comunque il suo seguito, per quanto non tutti ne conoscano con precisione regole e caratteristiche.

Varianti baccarat

Se si parla di varianti, la più nota è indubbiamente il "Punto Banco". In realtà, secondo alcune fonti si tratterebbe proprio del baccarat originale, in cui i partecipanti non hanno potere per incidere sullo svolgimento del gioco. Le carte conservano i rispettivi valori nominali, ma il 10 e le figure non assegnano punti. Il numero di giocatori è fortemente variabile, in quanto è possibile puntare anche senza partecipare attivamente alla partita, sul giocatore come vincitore della mano ("punto"), sul banco vincente o sull'esito di parità, "tie" o "egalité". Quest'ultima eventualità è pagata 8 a 1, ma nella modalità "punto 2000" viene pagata 1 a 1. Nell'avviare il gioco il banco consegna 2 carte coperte al giocatore e a se stesso. Se una delle mani realizza 8 o 9 punti, entrambe le mani devono essere mostrate e a vincere è il punto più elevato, mentre in caso di parità non è nessuno a prevalere. Un'altra versione del baccarat è il francese "Chemin de Fer", che si differenzia per la presenza di 2 e solo 2 giocatori, banco compreso, senza l'intervento di puntate dall'esterno. Tutti i giochi di baccarat sono ormai parte integrante delle proposte dell'intrattenimento digitale. Le piattaforme web propongono il gioco nelle sue diverse versioni. Se un tempo bisognava viaggiare in lungo e in largo per scoprire nuove versioni dei giochi, la rete ne ha chiaramente agevolato la diffusione.

Baccarat regole del gioco

Curiosamente, nel baccarat i punteggi si calcolano in base alle unità del risultato finale, escludendo quindi le decine. Con un totale di 16, ad esempio, i punti sono solo 6. Sono ben 6 i mazzi di carte necessari per iniziare una partita e, come intuibile, uno dei partecipanti deve occuparsi di gestire il banco occupando una posizione centrale. I settori del tavolo al quale si siedono i giocatori a lato si chiamano “tableaux” o “ali”. I giocatori di un tableau giocano finché non perdono, dunque lasciano spazio al giocatore seguente. Il banco può poi ritirare la puntata di ogni perdente e pagare coloro che invece hanno vinto.

Baccarat gioco carte

Da dove nasce la parola “baccarà” e come mai il gioco si chiama proprio così? Curiosamente l’etimologia è legata a quella di un termine italiano che vuol dire “zero”. In Francia, dove il gioco si è fatto maggiormente conoscere, è dunque diventato “baccarat”. Fu Tommy Renzoni, autore di diversi libri sul gioco, a favorire la conoscenza del baccarat al di fuori dell’Europa. Anche grazie a lui, dunque, oggi esistono veri e propri tornei di baccarat, anche in Italia. Niente a che vedere con le famose World Series of Poker, ma di certo questo gioco di carte non può più essere considerato di nicchia.

Come si gioca a baccarat

Non sono pochi i passaggi che caratterizzano una partita di baccarat. Dopo che dai tableaux sono state dichiarate le puntate, rimanendo nelle soglie imposte dal banco, si gioca posizionando i soldi al centro del tavolo. Se una delle ali vince e l’altra perde, puntata viene congelata, ma se una vince e l’altra pareggia si ha diritto al 50% della puntata. Il banco consegna una carta ai due tableaux partendo dalla destra, quindi serve se stesso, per poi ripetere il giro. Nel baccarat si può scegliere se stare, aprire o battere esibendo le carte con un minimo di 8 punti, in qualsiasi momento della partita. Un punteggio ottenuto con la battuta vale più degli altri conseguiti con più carte.