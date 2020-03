L’EMILIA ROMAGNA PARTE CON CENTOMILA TEST SIEROLOGICI PER I GLI OPERATORI SANITARI

Sono stati ordinati 100.000 test sierologici sul sangue per fare un primo screening su persone più a rischio come gli operatori sanitari, medici, infermieri, operatori socio sanitari. A volerlo fortemente per la Regione Emilia Romagna, Sergio Venturi, commissario per l’emergenza

Non si tratterà di un tampone faringeo, come quello svolto finora, ma di test sierologici sul sangue. “Serve ad individuare gli anticorpi al virus, per sapere se c’è o c’è stata la malattia”, spiega Venturi. Solo in caso di positività si farà tampone vero e proprio. Con questo sistema, “contiamo di fare rapidamente tutto il personale”, assicura Venturi.

FONTE MODENA TODAY

