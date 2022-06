L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA LA PRIMAVERA NEL BIG MATCH DELL’ANNO

Ultimi ottanta minuti di gioco per l’ISWEB Avezzano Rugby. Questa domenica, alle 15.30 allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano, i gialloneri allenati dall’head coach Pierpaolo Rotilio affronteranno la capolista Primavera Rugby in un big match che si preannuncia dall’alto tasso tecnico e dall’elevata intensità.

“Siamo pronti, ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità. Concluderemo questa stagione incredibile con una vittoria”, dichiara deciso Pierpaolo Rotilio.

Per portare a casa il risultato servirà anche l’aiuto del “sedicesimo uomo”, cioè il pubblico, chiamato a riempire gli spalti dello stadio e a sostenere il quindici giallonero per tutta la durata della partita. Tutti uniti, quindi, per tifare l’ISWEB Avezzano Rugby, una famiglia più che una squadra.

“Siamo alla fine di una stagione iniziata a rilento e che da metà campionato ci ha visto sempre nei piani alti della classifica. Mi auguro che domenica possa esserci una bella cornice di pubblico per ringraziare questo magnifico gruppo di ragazzi che ci sta facendo sognare”, ha detto invece il presidente, Alessandro Seritti.

A riguardo la società invita i tifosi a recarsi allo stadio a piedi o in bicicletta. Per chi deciderà di utilizzare la macchina è consigliato parcheggiare prima dell’ingresso del campo da rugby per agevolare la circolazione che rappresenta ad oggi un problema ancora da risolvere da parte dell’amministrazione comunale.