L’Isweb Avezzano Rugby rinforza la linea dei trequarti con l’arrivo di Mattia Tremulo, ala/estremo classe 2004

Avezzano. “Ho scelto di giocare per l’Isweb Avezzano Rugby perché penso sia il club giusto dove migliorare come giocatore e come persona. Non vedo l’ora d’iniziare questa esperienza che, ne sono certo, aumenterà le mie competenze tecniche da poter mettere a disposizione della squadra al fine di ottenere i migliori risultati possibile e contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Darò il massimo per questi colori”.

Sono queste le prime parole di Mattia Tremulo, nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Ala/estremo, classe 2004, ha fatto parte dell’Accademia di Roma ed ha vestito le maglie delle Fiamme Oro e del Civitavecchia. Giocatore mobile e con una buona predisposizione alla corsa e al gioco alla mano, andrà a rafforzare la linea di trequarti. Un altro innesto nella rosa a disposizione dell’head coach Vincenzo Troiani dopo gli arrivi di Pedro Mercerat, Damiano Di Censi, Matteo Robazza e Matteo Pontanari.