L’Orchestraccia in concerto a Magliano de’ Marsi – Martedì 20 agosto 2024 – Comune di Magliano de’ Marsi

L’Amministrazione Comunale di Magliano de’ Marsi, in collaborazione con prestigiosi sponsor locali – MM Fratelli Morgante, Tekneko, Idio Ridolfi e Figli, Celi Calcestruzzi e Royal Agency Spettacoli – è lieta di annunciare il grande evento musicale dell’estate: il concerto de L’Orchestraccia, che si terrà martedì 20 agosto alle ore 21:30 presso Piazza della Repubblica.L’Orchestraccia, celebre gruppo folk-rock romano, è conosciuta per il suo stile unico, che mescola tradizione popolare e influenze contemporanee, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. I loro brani, un mix di musica, teatro e poesia, reinterpretano la cultura romana con ironia e passione, rendendoli uno dei gruppi più amati nel panorama musicale italiano.

L’evento si terrà nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, cuore pulsante di Magliano de’ Marsi, e sarà a ingresso gratuito, rendendo l’appuntamento ancora più accessibile per chiunque desideri vivere una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.

Un’occasione unica per i residenti e i turisti per immergersi in una notte di musica travolgente, che saprà emozionare e sorprendere grazie all’energia esplosiva dei componenti del gruppo, noti anche per le loro performance teatrali e la forte interazione con il pubblico.