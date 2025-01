Luco dei Marsi, al via le candidature per il nuovo progetto di Servizio Civile Universale

Sono tre i posti messi a disposizione dal Comune di Luco dei Marsi con il nuovo progetto di Servizio Civile Universale a tema: “Da 0 a 100”, settore “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport”, con gli obiettivi della promozione del benessere e della coesione sociale attraverso l’accesso universale ai servizi, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la valorizzazione delle potenzialità umane e ambientali, la promozione di uno sviluppo sostenibile dei territori, tra altri.

Il progetto avrà durata di dodici mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, e potranno candidarsi i giovani dai 18 ai 28 anni; sarà possibile presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025 esclusivamente tramite piattaforma Dol (Domanda online), accedendo tramite Spid,

Un progetto, quello proposto in sinergia con il CSV Abruzzo, con il finanziamento del Ministero delle Politiche Sociali e Giovanili, poliedrico e di grande caratura per le potenzialità connesse ai diversi ambiti di intervento previsti e alle numerose attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi, che vedranno gli Operatori selezionati impegnati in attività che spazieranno dall’accompagnamento dell’utenza ai servizi erogati dall’Ente alla cooperazione nella progettazione, e attuazione, di attività connesse alla valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale, storico e culturale – visite guidate, itinerari, centri e poli culturali, eventi – alla progettazione e realizzazione di laboratori didattici fino al supporto agli uffici del settore Sociale, per citarne alcune. “Il Servizio Civile rappresenta una grande opportunità, tanto per la cittadinanza, che si giova dell’impegno degli Operatori, quanto per i ragazzi, che possono fare un’esperienza preziosa di partecipazione attiva e strutturata alla vita della collettività e di servizio al Paese, tramite azioni a favore della comunità e del territorio”, rimarca la sindaca Marivera De Rosa, “Abbiamo scelto di proporre questo nuovo progetto sulla linea delle esperienze già maturate negli anni addietro, che si sono tradotte per gli Operatori impiegati in concrete occasioni di crescita e di arricchimento umano e professionale. Tramite il Servizio Civile i ragazzi hanno la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche, poi certificate, affinare senso di responsabilità, capacità di lavorare in team e non solo, attraverso un’esperienza unica di cittadinanza attiva. Come per le tante altre iniziative in cooperazione con il mondo della scuola, enti e associazioni, i giovani continuano a essere al centro della nostra attenzione. Invito i ragazzi a informarsi sul progetto e a partecipare senza indugio”.

Tutte le informazioni sono disponibili ai link:

https://www.comune.lucodeimarsi.aq.it/index.jsp?id=590&dettaglio=702