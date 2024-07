Luco dei Marsi apre le porte a un grande fine settimana tra arte, iniziative speciali nell’area archeologica e la Sera delle Favole per tutti i bambini

Ai nastri di partenza, a Luco dei Marsi, uno spumeggiante fine settimana ricco di iniziative di grande caratura. Oggi, sabato 20 luglio, alle 19, sul terrazzo della Casa di Olimpia, si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Eliseo Parisse e la presentazione del catalogo “Collage”, illustrazioni ispirate all’Artista marsicano dal libro “Bravo, Burro!”di John Fante, una storia allegra e toccante, dedicata a bambini e ragazzi ma che parla ai cuori di ogni età; parteciperanno all’incontro, che si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca Marivera De Rosa, con Eliseo Parisse, Gianni De Rosa, presidente dell’associazione culturale Lucus, organizzatore dell’evento, Monica Santellocco, giornalista, Maddalena Angelucci, docente e presidente della Consulta delle Donne. La mostra sarà accessibile tutti i giorni, dalle 17 le 20, fino al 27 luglio.

A seguire, nell’isola pedonale di viale Duca degli Abruzzi, dalle 20.30, torna la festa più amata e attesa da tutti i bambini, con “La Sera delle Favole”, che offrirà ai piccoli partecipanti un caleidoscopio di attività e divertimento, dalla baby dance, all’animazione e ai giochi di tutti i tipi, ai gonfiabili, fino alle dolci sorprese per tutti. Domani, domenica 21 luglio, dalle 20.30, appuntamento speciale nell’area archeologica di Anxa-Angitia, a tema: “Sui Passi della Dea Angizia, storia e storie, mito”, visita guidata e dialogo con Giuseppe Grossi, docente e storico, Attilio Francesco Santellocco, scrittore e ricercatore, Francesco Proia, scrittore e giornalista, esperti e rigorosi cultori della storia del Territorio; intermezzi musicali a cura del duo “Stornelli”. L’Appuntamento è alle 20.30, nell’area delle mura dell’antica città di Anxa, su via Duca degli Abruzzi, nei pressi del Fossato.

“Sarà un fine settimana di eventi speciali, che reca con sé la cifra culturale della nostra rassegna estiva e racchiuderà arte, letteratura, storia e archeologia, e vedrà protagonisti ospiti di grande caratura che, sono certa, renderanno questi appuntamenti ancor più avvincenti”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa, “in linea col clou dell’estate e della poliedricità del nostro cartellone estivo, regalerà anche spazi di puro svago e allegria per tutti i bambini, e di connesso relax per i genitori, con l’ormai tradizionale e attesissima Sera delle Favole”, ricca di sorprese. Invito tutti a non mancare”.