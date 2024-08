LUCO DEI MARSI. LA GUERRA DEI LATI DAL 22 AL 25 AGOSTO 2024

L’epica Guerra dei Lati è pronta a conquistare Luco dei Marsi: dal 22 al 25 agosto 2024, quattro giorni di pura passione e tradizione

Luco dei Marsi, 19 agosto 2024 – Il momento più atteso dell’anno è alle porte: la XVII edizione della Guerra dei Lati si prepara a invadere le strade e le piazze di Luco dei Marsi, infiammando i cuori della comunità con una competizione che intreccia tradizione, folklore e spirito di appartenenza. Dal 22 al 25 agosto, i sei storici “Lati” del paese si sfideranno in una battaglia senza esclusione di colpi per conquistare l’ambito trofeo.

Organizzata dal “Circolo Culturale Punto Luce” con il “Comitato Feste 2024 – Classe 1973 di Luco dei Marsi”, la Guerra dei Lati si conferma l’evento più sentito e partecipato del paese. Un’occasione unica per vivere l’essenza di Luco, dove ogni “lato” diventa simbolo di identità e orgoglio. Quest’anno, il lato dell’Asilo, vincitore della scorsa edizione, riconsegnerà il trofeo durante la Cerimonia di apertura giovedì 22 agosto alle ore 17:30, dando ufficialmente il via alle competizioni.

Tra le novità di quest’anno, spicca l’uscita della nuova canzone ufficiale della Guerra dei Lati, “Ci penso e sto bene (La Guerra dei Lati)”, creata da Dj Stivo del lato di Santa Maria. Il brano, già disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme musicali, ha conquistato tutti con il suo ritmo coinvolgente e il video ufficiale su Facebook ed Instagram è già diventato virale.

Link al video: https://youtu.be/XnzCWmTUOA0?si=hDAN0Gx43cNax1VZ

Le gare, che affondano le radici nei giochi della tradizione popolare, si svolgeranno in ogni angolo di Luco, coinvolgendo centinaia di partecipanti di tutte le età. Le discipline, più di 30, includono prove di forza, abilità e resistenza, come il Braccio di ferro femminile, il Magnabiscotto, la Sallita deji frati, la Caccia al tesoro, il Tiro alla fune, il Lancio delle balle e molte altre. Tutti i mezzi utilizzati per le gare sono fabbricati dagli stessi concorrenti, seguendo standard costruttivi degli anni ’50 e ’60, che prevedono l’uso esclusivo di legno e ferro.

Il fermento per la Guerra dei Lati cresce di giorno in giorno, con i Lati impegnati a completare le loro squadre, tra reclutamenti e strategie che spesso vedono coinvolti anche concorrenti forestieri. Le rivalità si acuiscono, i colori delle casacche diventano simbolo di appartenenza e ogni sfida si trasforma in un’epica battaglia per la gloria.

La Premiazione del lato vincitore avverrà domenica 25 agosto sulla provinciale, al termine di un pomeriggio di giochi che promette emozioni intense e colpi di scena. Il Lato trionfante avrà l’onore di custodire il trofeo per un intero anno, alimentando l’orgoglio e la fierezza della propria comunità.

Preparatevi dunque a vivere quattro giorni di pura passione, dove la tradizione si intreccia con il folklore, e ogni sfida diventa un’epica avventura. Che vinca il migliore e che la Guerra dei Lati continui a scrivere la storia di Luco dei Marsi, unendo la comunità nel segno della competizione e dell’amore per le proprie radici.

info:

www.laguerradeilati.it

Circoloculturalepuntoluco@gmail.com

Tel: 3335013180

IG, FB e Youtube: @laguerradeilati



FOTOGALLERY: https://www.laguerradeilati.it/gdl-xvi-2023/