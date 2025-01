Mangiare nella Riviera Romagnola: 5 luoghi da non perdere

La Riviera Romagnola è una destinazione conosciuta non solo per il divertimento e le sue lunghe spiagge, ma anche per la sua eccezionale offerta gastronomica. Tra ristoranti eleganti, chioschi di cibo da strada e trattorie tradizionali, c’è una vasta gamma di luoghi dove poter gustare i sapori autentici della Regione. In questo articolo, esploreremo 5 luoghi imperdibili dove mangiare i piatti tipici della Riviera Romagnola, ognuno con le sue caratteristiche uniche che lo rendono speciale.

1 – La piadina: simbolo della Romagna

Nessun viaggio in Riviera Romagnola può dirsi completo senza aver provato la piadina. Questo semplice e delizioso pane piatto è il re della cucina locale. Per gustarne una davvero autentica, consigliamo una visita a una delle piadinerie storiche di Rimini o Riccione. Qui, la piadina viene farcita con prodotti locali come squacquerone, prosciutto crudo e rucola. Il segreto sta nella preparazione: l’impasto viene steso a mano e cotto su testi di terracotta, un metodo tradizionale che dona un sapore unico. Che si tratti di uno spuntino veloce o di una cena informale, la piadina saprà conquistare anche i palati più esigenti.

Una delle piadinerie storiche più rinomate a Rimini è Dalla Lella. Questo locale è un’istituzione a Rimini e offre piadine preparate secondo la tradizione romagnola. A Riccione invece, c’è Piadineria Da Romano. È famosa per le sue piadine preparate secondo la tradizione romagnola, con farine locali e ingredienti freschi.

2 – I sapori del mare a Cesenatico

Cesenatico è una tappa obbligata per chi ama il pesce fresco. Qui, lungo il pittoresco porto canale progettato da Leonardo da Vinci, si trovano ristoranti che offrono specialità a base di pesce appena pescato. Tra i piatti da provare spiccano il brodetto, una zuppa di pesce ricca e saporita, e gli spiedini di calamari e gamberi alla griglia. Per un’esperienza autentica, scegli un locale gestito da famiglie di pescatori: l’atmosfera intima e i sapori genuini ti faranno sentire parte della tradizione marittima romagnola.

Uno dei ristoranti di pesce più storici e rinomati a Cesenatico è il Ristorante San Marco. Situato a pochi metri dalla passerella leonardesca del porto canale, il San Marco offre una cucina autentica e tradizionale basata su pesce fresco. Il ristorante è noto per la sua qualità e per l’atmosfera accogliente.

3 – Tra le colline di Santarcangelo: il regno del Sangiovese

Se ti spingi verso l’entroterra, Santarcangelo di Romagna ti sorprenderà con la sua offerta enogastronomica. Questo borgo pittoresco è famoso per le cantine che producono il Sangiovese, uno dei vini più celebri della regione. Accompagna un calice di questo rosso intenso con i sapori della cucina contadina: tagliatelle al ragù, strozzapreti con salsiccia e porcini o coniglio alla cacciatora. Molti agriturismi della zona offrono menù degustazione, perfetti per immergersi nella cultura culinaria locale in un’atmosfera rustica e rilassante.

Una delle trattorie storiche più rinomate a Santarcangelo per i suoi piatti tipici è la Trattoria Del Passatore. È conosciuta per le sue specialità romagnole, come tagliatelle, passatelli e piadine fatti in casa.

4 – Rimini e i ristoranti stellati

La Riviera Romagnola non è solo tradizione, ma anche innovazione. A Rimini e dintorni si trovano alcuni ristoranti stellati che reinterpretano la cucina locale in chiave moderna. Gli chef di questi locali combinano tecniche all’avanguardia con ingredienti del territorio, dando vita a piatti che stupiscono per gusto e creatività. Tra le proposte da non perdere ci sono i tortelli ripieni di pesce, accompagnati da salse leggere a base di agrumi, e le rivisitazioni gourmet della piadina. Questi ristoranti rappresentano un’esperienza culinaria unica, perfetta per chi cerca qualcosa di speciale.

Uno dei ristoranti stellati più famosi a Rimini è il Ristorante Guido. Questo ristorante ha ottenuto recensioni molto positive per la qualità dei suoi piatti a base di pesce e frutti di mare1. Il menù è creativo e la presentazione dei piatti è eccezionale, rendendo ogni pasto un’esperienza memorabile.

5 – Le osterie di Cervia e il sale dolce

Cervia è una cittadina famosa per le sue saline e per il cosiddetto “sale dolce”, un ingrediente unico che arricchisce numerosi piatti locali. Le osterie di Cervia offrono una cucina che valorizza questo prodotto straordinario. Tra le specialità da provare ci sono la carne alla griglia con una spolverata di sale dolce e le insalate di mare arricchite da questo ingrediente.

Una delle osterie storiche di Cervia che serve il famoso sale dolce è l’Osteria Settecentro. Questa osteria offre piatti di pesce fresco e dolci preparati con amore secondo antiche ricette casalinghe.

Mangiare nella Riviera Romagnola, insomma, è un viaggio nei sapori autentici e nella creatività gastronomica. Non resta che partire e lasciarsi conquistare dalla cucina romagnola!