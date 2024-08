Marsicaland protagonista su Canale 5: domani mattina in onda su “Gusto” del TG5

Marsicaland sbarca su “Gusto”. Domani mattina alle 8, nell’ambito della rubrica del TG5, coordinata da Gioacchino Bonsignore, andrà in onda un servizio dedicato a Marsicaland, il Festival diffuso dell’Agroalimentare che sta trasformando il territorio in una vetrina d’eccellenza per i prodotti locali.

Durante il servizio, verranno messi in evidenza i momenti salienti di questo progetto che celebra le eccellenze enogastronomiche della Marsica e valorizza il patrimonio culinario locale. Marsicaland si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’impegno nella promozione delle tradizioni locali, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Non perdete l’appuntamento su Canale 5 per scoprire le meraviglie culinarie che Marsicaland metterà in vetrina dal 6 all’8 settembre ad Avezzano, raccontate attraverso le immagini e le parole dei protagonisti di questo evento.