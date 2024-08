Meteo. Caldo in attenuazione. Impulsi instabili verso la penisola. Vediamo che cosa succederà

Meteo. L’Anticiclone delle Azzorre si sta indebolendo dal Mediterraneo facendo da apripista all’afflusso di masse d’aria più fresca ad alta quota di matrice artico-marittima che sta ultimamente coinvolgendo le regioni settentrionali. L’area ciclonica presente sul Nord Europa connessa al Vortice Islandese, di natura semipermanente, consentirà l’insediarsi a causa dell’abbassamento dell’altezza dei valori del geopotenziale correnti d’aria destabilizzata in discesa dal Mare del Nord, verso la Mitteleuropa e i Balcani. I temporali, infatti, si origineranno anche lungo la costa adriatica centrale e meridionale, iniziando a scendere proprio questo sabato tramite tale primo impulso instabile dall’Adriatico settentrionale con un aumento del moto ondoso e delle raffiche discendenti durante il passaggio dei sistemi temporaleschi. Si tratterà dell’indebolimento della componente nord-africana che consentirà la convezione sia lungo la costa che sul versante pedemontano e montano a causa del passaggio di un’ondulazione corta o anche il così denominato fronte freddo e temporalesco, il quale, interesserà il Centro-Nord e il Centro-Sud entro la serata di sabato. I rovesci di pioggia potrebbero essere localmente moderati e intensi nonché assisteremo all’addentrarsi dei sistemi nuvolosi dal satellite meteorologico fino all’entroterra appenninico e subappenninico, coinvolgendo sia il Nord in misura sporadica che il Centro Italia entro le ore serali della giornata di sabato. Non si tratterà dei classici temporali di calore che si formano nelle ore più calde della giornata; tuttavia, possiamo parlare insieme agli esperti meteo dei cosiddetti temporali frontali. Essi daranno luogo ad una fase più fresca e instabile che si aprirà con la settimana che viene e si presenterà quasi interamente all’insegna della spiccata variabilità sia lunedì che martedì, quando saranno possibili brevi piovaschi e piogge deboli e moderate nelle aree centrali. Salvo brevi pause soleggiate, sia le giornate di martedì e di mercoledì saranno interessate dalla formazione di temporali orografici e di calore che si manifesteranno sotto forma di piogge moderate e localmente anche di forte intensità nelle aree interne del Centro solo a partire dalla metà di questa settimana, ossia mercoledì e giovedì, incluso il fine settimana per lo più variabile. Dalla giornata di venerdì, infatti, successivamente al transito di un’altra perturbazione balcanica che renderà più fresche le temperature minime ripristinando l’escursione termica tardo-estiva all’interno della colonnina di mercurio mediante un rientro nella media stagionale, dovrà essere tutto valutato nei prossimi aggiornamenti meteo in forma scritta.

Riccardo Cicchetti