Meteo. Un’altra perturbazione autunnale in direzione dell’Italia. Vediamo se il tempo migliorerà

Meteo. Il flusso zonale atlantico in accordo con le correnti d’aria più mite dai quadranti meridionali che sono state convogliate genererà una depressione meteorologica sopravvento o di origine orografica in prossimità delle Alpi occidentali fino alle prealpi e al versante padano proveniente dal Mare del Nord e dalla Francia dove risulterà localmente anche forte si rinvigorirà e risulterà in convergenza mediante l’orografia alpina e il Golfo Ligure con le correnti di richiamo in rotazione dai quadranti sud-orientali che ruoteranno dai quadranti occidentali consentendo alla nostra penisola di vivere giornate all’insegna di un peggioramento delle condizioni meteorologiche di stampo autunnale che sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni anche sulle regioni di nord-ovest e sulla Sardegna durante il corso della giornata di martedì 8 Ottobre. Entro la fine della giornata di martedì, le precipitazioni potranno anche ricoprire fino al suolo le regioni del Centro, inclusa la regione Abruzzo dove nell’entroterra fino alle aree pedemontane assumeranno carattere temporalesco spostandosi dal settore tirrenico. L’area tirrenica, infatti, sarà completamente interessata dall’intero vortice perturbato grazie all’umidità assorbita dal mare più caldo della norma stagionale trascorsa che, in questo periodo, rilascia più lentamente il calore e l’umidità rispetto alla terraferma all’interno di un periodo di transizione, negando con una minore entità all’interno del periodo estivo, quando ci sono meno probabilità che le perturbazioni si finiscano di destabilizzare. L’avanguardia del sistema frontale a carattere freddo successivamente al transito del corpo nuvoloso che sta permettendo almeno fino alla mattinata di domani 8 Ottobre, giornate all’insegna della nuvolosità variabile, permetterà all’aria fredda di incunearsi al di sotto dell’aria caldo-umida in sollevamento generando i moti convettivi più forti e la probabilità che si inneschino precipitazioni localmente più intense e di forte intensità sulle regioni di nord-ovest. Un po’ d’aria moderatamente fredda in quota di origine nord-atlantica farà sì che ci siano anche altre nevicate su tutto l’arco alpino, a tratti anche miste a pioggia e di moderata intensità. Inizialmente le correnti d’aria ruoteranno in Maestrale e le piogge e i temporali coinvolgeranno anche il Centro e il Sud Italia e, nelle successive 24/48 ore anche le regioni dell’Italia centrale e meridionale saranno sorvolate dalla perturbazione che sarà in grado di colpire soprattutto il settore tirrenico e attraverseranno rapidamente anche il nostro entroterra. La presenza della complessa orografia del territorio darà luogo a piogge anche a carattere di rovescio o temporale nelle giornate di martedì e di mercoledì e un temporaneo e moderato abbassamento delle temperature specie nei valori minimi accentuando la successiva escursione termica. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche arriverà nella giornata di mercoledì quando i cieli si scopriranno di nubi e ci sarà la possibilità di un’alternanza tra nubi e precipitazioni anche di carattere debole e moderato. Nella giornata di giovedì, le condizioni meteorologiche tipiche di un Autunno inoltrato saranno in grado di rispettare in parte le loro caratteristiche in linea con la colonnina di mercurio con la media del periodo e saranno temporaneamente e di nuovo sostituite da una serie di oramai timide, ma più miti giornate di bel tempo. Le condizioni meteorologiche sulle regioni centro-settentrionali rimarranno uggiose e variabili entro il fine settimana con la probabilità di nevicate fino a quote medie sulle Alpi. Nella prossima giornata di domenica il tempo sarà in completo miglioramento su tutta la penisola e i venti si disporranno più freschi dai quadranti settentrionali, ovvero da nord-est: di Bora, Borino e Grecale per quanto concerne il medio-basso e il basso Adriatico. Una circolazione meteorologica generale sarà caratterizzata anche da una depressione islandese di natura semipermanente in aperto Atlantico. Vi invito a consultare il prossimo aggiornamento meteorologico in forma scritta.

Riccardo Cicchetti

