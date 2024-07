MONTESILVANO 3 FORZA UN POSTO DI BLOCCO – I CARABINIERI ARRESTANO UNCITTADINO RUMENO CON DUE CHILI DI COCAINA

Proseguono le operazioni dei Militari dell9Arma dei Carabinieri volte, in ambito Provinciale, al

contrasto ed alla repressione dei reati in genere che si intensificano nei fine settimana,

soprattutto nel periodo estivo.

Nel primo pomeriggio del 26 luglio, l9Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di

Montesilvano, nell9ambito dei suddetti straordinari servizi di controllo del territorio,

predisposti in ottemperanza alle disposizioni del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara,

ha tratto in arresto, in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un

cittadino di nazionalità rumena residente a Sondrio.

Nella circostanza, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri intimavano l9alt

ad un furgone condotto dal medesimo il quale forzava il posto di blocco e tentava la fuga a

bordo del mezzo. Immediatamente inseguito, il mezzo impattava contro un guardrail ed il

conducente continuava la fuga a piedi ma veniva bloccato dai Militari operanti dopo alcune

decine di metri. Nello zaino a tracolla indossato dal fuggitivo venivano rinvenuti 2 panetti di

sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di Kg. 2.

Per tali ragioni e sulla base degli schiaccianti elementi investigativi acquisiti dagli uomini

dell9Arma, l9uomo veniva condotto presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano ove

veniva dichiarato in stato di arresto. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto

presso la Casa Circondariale di Pescara dove permarrà a disposizione dell9Autorità Giudiziaria

in attesa dello svolgimento dell9udienza di convalida