Montesilvano: Carabinieri arrestano un 58enne per detenzione di materiale esplodente.

Nella mattinata odierna, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Pescara hanno tratto in arresto un 58enne, italiano, commerciante, censito in Banca Dati Forze di Polizia, residente a Montesilvano, con l’accusa di detenzione di materiale esplodente.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura della Repubblica di Pescara, nel contesto della quale il soggetto è stato trovato in possesso di un ordigno incendiario di fattura artigianale, contenente un liquido infiammabile (verosimilmente benzina) dotato di un petardo come detonatore, con una miccia a lenta combustione.

Per garantire l’assoluta sicurezza dell’intera area, evitando ogni possibile esplosione, che avrebbe potuto creare danni a persone o cose, è stato immediatamente richiesto l’intervento del personale altamente specializzato in forza al Nucleo Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, il quale, giunto prontamente sul luogo, ha reso inoffensivo l’ordigno, attraverso una meticolosa operazione di disinnesco e smembramento, il tutto posto sotto sequestro.

Nel frattempo, allertato il sistema di emergenza, sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco, per creare una cornice di sicurezza per gli operanti e per i cittadini abitanti nella palazzina, temporaneamente allontanati. Non si è reso necessario alcun intervento sanitario.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività odierna segna un importante passo al contrasto alla criminalità ed alla diffusione di materiale pericoloso. Sono tuttora in corso accertamenti per fare luce sull’intera vicenda.