Nietzsche. Il “meriggio” e l’ambivalenza nel pensiero del filosofo tedesco

Filosofia. La Filosofia platonica e socratica subisce la sua battuta d’arresto nel Filosofo tedesco contemporaneo, Friedrich Nietzsche. È il momento del mattino che ci guiderà al “meriggio” attraverso la riscontro inafferrabile ad iniziare dal razionalismo socratico dell’inesistenza di una divinità, dopo che l’avvento di un movimento culturale-filosofico così denominato positivismo nascerà in Francia grazie al Filosofo Auguste Comte e con l’ulteriore analisi filosofico-pedagogica di Stuart Mill. L’esaltazione della scienza come progresso e raggiungimento di verità, nella seconda metà dell’Ottocento, mediante le invenzioni e le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche, inaugureranno una società moderna che migliora il proprio benessere, specie nella borghesia. Il piano filosofico intellettuale di Nietzsche 1844-1900) ne è la prova. Il Filosofo contemporaneo si batté in studi filologici, soprattutto appartenenti alla grecità antica, che lo stimolarono nell’elaborare il pensiero filosofico dell’ospite inquietante, ovvero di quel fantasma che, demolitore del fondamento platonico-cristiano. Sarà con il terremoto del positivismo, che cercherà di entrare nella mente di ogni europeo, facendo cedere le fondamenta dei valori soprattutto pratici della cristianità e di ogni altra metafisica che, dall’antichità, per tutto il periodo medievale all’Età Moderna erano scritti negli ideali di ogni metafisica. Il metodo cartesiano che conduce ad una visione razionale dell’idea di Dio perde ogni fondatezza alla ricerca di una verità assoluta che si astrae nello spirito tenebroso del dionisiaco, un impulso caotico che avvolge la vita e, soprattutto, è la chiave di volta ad ogni composizione musicale wagneriana. L’ospite è il nichilismo e il messaggero è il profeta Zarathustra, discenderà dall’esilio del cocuzzolo della montagna come l’astro venerato da ogni uomo tramonta. Zarathustra è amante dell’umanità e della sua ragione apollinea tendente a disintegrarsi nell’accettazione di una tragicità tradotta nel cavo fine e traboccante che l’uomo, nelle sembianze di un funambolo, dovrà attraversare perché ad essa condotto come risultato del dionisiaco. L’ultimo uomo è infatti bestiale, poiché, nella sua ultima generazione di Homo Novus, si mostra come l’artefice del proprio destino, in una corda tesa dall’Apollineo, ossia dalla razionalità socratica all’irrazionalità dionisiaca, come l’Iddio che la rappresenta e dove l’ultimo uomo ne rimane in una corda tesa. È la morte di Dio e la Scienza è un divenire Gaia. Solo in una lanterna di luce opaca o fioca rimane accesa una forte speranza che solo in un folle potrà rivelarsi tale. Sarà il prossimo aggiornamento impregnato di cultura filosofica contemporanea in cui vedremo quale sarà il vero messaggio esistenzialista e vi sarà un’impronta studiata da Arthur Shopenhauer che si cela dietro il pensiero di questo grande filosofo del positivismo, pieno di tracce di secolarizzazione, sempre più evidente e in voga nella cultura contemporanea. Il dualismo kantiano fenomeno-noumeno ci guiderà in ciò che l’uomo cammello, incatenato dalle religioni e dalle superstizioni, sarà costretto a prendere per assolutamente vero in una caverna platonica parzialmente illuminata dall’accecante, almeno per l’ultimo uomo, mondo delle idee iperuraniche, il nirvana irraggiungibile. Sarà l’Homo Novus ad illuminare Zarathustra?

Grazie della lettura e al prossimo aggiornamento di Filosofia.

