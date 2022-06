Orologio da uomo: una moda intramontabile

La moda può essere intesa come il più potente interprete della società. Essa traduce esigenze, aspirazioni e desideri in capi da indossare e accessori da sfoggiare, un po’ come fanno gli artisti con la musica, con le arti pittoriche o con il cinema. Ecco perché le tendenze di moda dettate dalle più prestigiose maison sulle passerelle cambiano di anno in anno, pur mantenendo piccoli o grandi elementi del passato che amiamo chiamare come “retrò”.

Il rinnovato interesse per gli orologi di lusso

È quanto accade proprio sul mercato degli orologi di lusso da uomo, un settore che sta vivendo una crescita senza precedenti e che accoglie appassionati di tendenze ma anche collezionisti di nicchia. Portare un orologio d’eccellenza al polso significa sfoggiare carattere, gusto e raffinatezza, e gli orologi Omega Speedmaster Moonwatch ad esempio sono tra quei modelli molto ricercati dagli uomini. Orologi come questi possono essere considerati come veri e propri status symbol dal momento che sono accessori di pregio, caratterizzati da una storia e da un passato glorioso nel mondo militare, sportivo e cinematografico. Tra le tendenze del momento vi è l’esigenza, per chi ama indossare orologi di lusso, di individuare il marchio e l’estetica che rispecchi meglio la propria indole e il proprio concetto di raffinatezza.

La scelta dell’orologio di lusso come valore di individualità

Per collezionisti e appassionati la scelta dell’orologio può derivare da diversi fattori. Per alcuni coincide con i modelli più recenti proposti dalle maggiori maison di lusso sulla scena globale mentre, per altri, consiste nella ricerca di cronografi vintage dal passato glorioso e ricco di fascino.

Ci sono versioni e modelli, come gli Omega, che hanno preso parte al primo viaggio sulla luna o che hanno cronografato storiche gare automobilistiche. Ce ne sono altri che, invece, figurano nelle più indimenticabili scene cinematografiche o che sono stati protagonisti di adrenaliniche imprese sportive.

L’elemento che distingue maggiormente il settore orologi di lusso da altre categorie di accessori di moda è proprio quello di non imporre canoni periodici e standard di bellezza limitati nel tempo.

Una moda che non ha vincoli nel tempo

Il modello vintage non è mai considerato come demodé o fuori tempo. La moda oggi identifica soprattutto il principio dell’individualità, inteso come libera capacità di esprimere la propria personalità e i propri gusti.

Gli orologi di lusso sono dei pezzi di creazione artigianale di rinomate case di produzione e di elevata qualità, che prescindono dalle tendenze di un dato momento, ma rappresentano pezzi ricercati che non vedranno diminuire il proprio valore con il passare del tempo.

La moda degli orologi di lusso, quindi, è intramontabile proprio perché permette di portare al polso modelli vintage o modelli freschi di produzione senza alcun legame con trend e tendenze del momento. Indossare un orologio, infatti, non rappresenta l’esigenza di seguire le mode. Piuttosto coincide con l’espressione del proprio gusto e del proprio intuito attraverso la qualità dell’artigianato, la ricercatezza delle materie prime e la raffinatezza di marchi di rilevanza storica.