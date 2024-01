PAGLIETA. RESPINTA LA VISITA DI MARSILIO E L’ASSESSORE CAMPITELLI MINACCIA IL SINDACO:” NON AVRAI QUEL FINANZIAMENTO!”

La visita di oggi del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a Paglieta, alle 14.45, ha sorpreso un pò tutti in comune per diversi motivi. In primo luogo, si è verificata al di fuori degli orari lavorativi,in secondo luogo, Marsilio era accompagnato dall’Assessore regionale Nicola Campitelli e dall’Assessore al Comune di Casalbordino Carla Zinni, entrambi candidati alle prossime elezioni regionali.

Data la chiara connotazione elettorale dell’evento, il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, attualmente candidato alle elezioni regionali, ha chiesto al Presidente Marsilio la motivazione della visita: “istituzionale o politica?” La risposta del Presidente è stata ambigua, affermando solo che era di natura istituzionale. Il Sindaco Graziani ha quindi cercato chiarimenti, considerando anche il contesto della campagna elettorale in corso per le regionali del 2024 e notando la presenza della candidata di Fratelli d’Italia. Di conseguenza, Graziani ha invitato il gruppo a lasciare un luogo istituzionale, dove non è consentita alcuna forma di comunicazione o propaganda politica.

In risposta, l’Assessore Campitelli avrebbe minacciato il Sindaco Graziani, dichiarando: “Allora quel finanziamento non te lo faccio avere più”. Tale riferimento sembra collegato a un finanziamento richiesto dal Comune di Paglieta alla Regione per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti ingombranti a beneficio della comunità.

La conferma degli avvenimenti è fornita dalla pagina Instagram di Marco Marsilio, che ha pubblicato alcune fotografie con il sottotitolo “incontro con gli amministratori e i cittadini di Paglieta”.

Il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, conclude sottolineando che le regole delle elezioni e delle campagne elettorali sono chiare e regolamentate normativamente e devono essere rispettate da tutti.