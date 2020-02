TITOLARI DI PARTITE IVA, PARTE LA MOBILITAZIONE NAZIONALE

I titolari di partite IVA non ci stanno, troppe tasse, i guadagni, anche se in molti casi non solo altissimi vengono aggrediti dalle imposte, balzelli che, come è noto a tutti, non hanno fatto altro che mettere in ginocchio migliaia di attività.

Una crisi profonda che va a colpire una categoria, quella dei piccoli e medi commercianti, che rappresentano una fetta importante dell’economia nazionale, per non parlare dei posti di lavoro. Cosa succederebbe se la gran parte di queste attività venisse meno? La risposta è scontata, aumenterebbero di molto i disoccupati presenti in Italia.

I titolari di partite IVA dicono quindi basta e si stanno organizzando con un gruppo apolitico intenzionato per far valere i loro diritti di lavoratori e chiedere allo Stato di intervenire su un fisco che sta facendo morire un’intera, importante categoria.