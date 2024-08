PESCARA.36ENNE DENUNCIATO PER FURTO AGGRAVATO DI RAME

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti hanno denunciato 36enne per il reato di furto aggravato, dopo averlo sorpreso nel tentativo di asportare del rame sottratto poco prima da un’abitazione privata. Il fatto è avvenuto alle ore 14:40, quando la Sala Operativa è stata allertata attraverso una segnalazione al Numero Unico di Emergenza da parte di un passante, che aveva notato l’uomo sottrarre alcuni metri di grondaia in rame da una palazzina vicina al luogo del rintraccio.

Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato rapidamente rintracciato ed identificato grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di oggetti atti a rimuovere le grondaie dalla loro sede. Un ulteriore controllo nelle aree adiacenti ha permesso agli agenti di trovare svariati parti di grondaia in rame chiaramente identificate come quelle asportate. Il materiale rinvenuto veniva restituito agli aventi diritto.

L’uomo è stato infine deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Questo episodio evidenzia l’efficacia della risposta delle forze dell’ordine e l’importanza della collaborazione dei cittadini, che, in tal modo, contribuiscono significativamente alla tutela della sicurezza della comunità.