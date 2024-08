Pescara. Armato di coltelli in giro per la città, fermato dalla polizia con l’utilizzo del teaser

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di questa provincia è stata impegnata con tutte le sue articolazioni (Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera, Reparto Volo) per rafforzare i servizi di vigilanza in occasione della festività del Ferragosto, disposti dal Questore Carlo Solimene a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Flavio Ferdani.

Ieri sera, verso le ore 21.30, personale della Squadra Volante è intervenuto sul Lungomare Matteotti dove con più telefonate al 112 NUE era stato segnalato un uomo armato di due grossi coltelli che, camminando sul marciapiedi, minacciava i passanti.

Sul posto convergevano più equipaggi che, sulla base delle descrizioni acquisite anche dai cittadini allarmati da tale comportamento, individuavano l’uomo poco distante dal monumento della Nave di Cascella. Questi, alla vista degli agenti infilava i due coltelli nella cinta posteriore dei pantaloni e continuava a camminare.

Non appena raggiunto dal personale operante, l’uomo, nonostante la presenza a quell’ora di molte persone che stavano passeggiando, prendeva i due coltelli dalla cinta dei pantaloni e li impugnava brandendoli minacciosamente all’indirizzo dei poliziotti.

A questo punto, per evitare che la situazione degenerasse, gli agenti facevano ricorso all’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici riuscendo in tal modo ad immobilizzare l’uomo e a disarmarlo dei due coltelli, posti sotto sequestro, risultati essere due grandi forbici “trinciapolli” che impugnati e con le lame unite apparivano come coltelli di grandi dimensioni.

Inoltre, una donna che era in compagnia dell’uomo si scagliava contro gli operatori di polizia colpendoli con diversi pugni.

Accompagnati in Questura, l’uomo, identificato per un italiano 40enne, residente nel nord Italia, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi e la donna per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.