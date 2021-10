PESCARA. CONSEGNA ATTESTATI PREMIALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO A PESCARA E PROVINCIA

Questa mattina, il Questore Luigi Liguori ha consegnato gli attestati premiali al personale distintosi in servizio, non consegnati, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il 10 aprile u.s. in occasione della celebrazione del 169°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Di seguito si elencano il tipo di premio, i nominativi e le motivazioni:

ENCOMIO

AL COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO MAURO SABLONE

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UNDICI PERSONE CHE, A VARIO TITOLO ERANO COINVOLTE IN UN FURTO COMMESSO AI DANNI DI UN NEGOZIO DI ANTIQUARIATO E DI RECUPERARE GRAN PARTE DELLA REFURTIVA DI INESTIMABILE VALORE.”

FATTO AVVENUTO A PESCARA, IL 1° GIUGNO 2017

ENCOMIO

AL SOSTITUTO COMMISSARIO DELLA P. DI S. STEFANO BINI

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA UN’OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN’ ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE RESTRITTIVA DELLA LIBERTA’ PERSONALE, EMESSA NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE E DI UN DIRIGENTE DELLA ASL, RESPONSABILI A VARIO TITOLO DI TRUFFA AGGRAVATA, RICICLAGGIO ED ABUSO DI UFFICIO E CON IL DEFERIMENTO DI ALTRE SETTE PERSONE ED IL SEQUESTRO DI UN IMMOBILE DI VALORE”.

FATTO AVVENUTO A LANCIANO (CH) IL 06 MARZO 2017.

ENCOMIO

ALL’ ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLA P. DI S. ANTONELLO IADAROLA

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED OPERATIVE, ESPLETAVA UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA ASCOLANA, IN OCCASIONE DELLA ECCEZIONALE PRECIPITAZIONE NEVOSA OCCORSA IN CONCOMITANZA CON DIVERSE SCOSSE TELLURICHE DI FORTISSIMA INTENSITA’.

FATTO AVVENUTO AD ASCOLI PICENO, IL 18 GENNAIO 2017