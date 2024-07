Pescara. Detenzione ai fini di spaccio, arrestato un giovane fermato ad un posto di controllo

Un giovane è stato controllato in via Raiale, durante un posto di controllo della Squadra Volante ed è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, nel corso di alcuni controlli stradali, dopo averlo fermato, il giovane ha immediatamente effettuato una chiamata per segnalare il controllo in atto. Tale azione sospetta non è passata inosservata agli agenti che hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale. L’atteggiamento dell’uomo li aveva infatti insospettiti e l’intuizione è stata proficua visto che a seguito della verifica sono stati subito trovati circa 18 grammi di hashish e oltre 900 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, inoltre, aveva con sé una chiave che, ha seguito di approfonditi accertamenti, è stata associata ad un’abitazione diversa da quella in cui attualmente risiede.

A seguito di perquisizione domiciliare in tale appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 150 grammi della stessa sostanza stupefacente e materiale destinato al confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito il 23enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’AG.