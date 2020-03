250mila mascherine chirurgiche verranno donate già dalla prossima settimana alla Protezione Civile, che provvederà alla loro destinazione.

L’iniziativa è stata della Fater spa, azienda leader in Italia nei prodotti igienici, un’iniziativa importante considerando come siano importanti e indispensabili le mascherine in questo periodo.

In questi giorni molte aziende si stanno attivando per far arrivare approvigionamento di mascherine in varie zone della nostra Regione.