PESCARA. MANIFESTAZIONE “NO GREEN PASS”

Alle ore 18.00 circa, in questa piazza della Rinascita, sono confluite circa 200 persone che hanno aderito alla proposta, lanciata durante la settimana sui social, di organizzare una protesta non preavvisata analoga a quella posta in essere sabato scorso. I manifestanti hanno intonato cori ed inneggiato la frase “no green pass” e la parola “libertà” e, alle ore 19.00 circa, dopo avere stazionato nella suddetta piazza, hanno manifestato l’intenzione di muoversi in corteo.

Solo un centinaio di loro si sono diretti verso la vicina Piazza Sacro Cuore passando per C.so Umberto, entrambe comprese nell’area pedonale del centro cittadino.

La presenza delle forze di polizia che hanno anticipato il corteo, contenendo un suo ulteriore avanzamento, ha indotto i manifestanti a fare ritorno in questa Piazza della Rinascita dove, dopo avere continuato ad intonare cori contro le disposizioni governative, alle ore 20.00, hanno posto fine alla protesta che si è svolta senza alcuna criticità.

Tra i partecipanti non è stata rilevata la presenza di esponenti noti dei movimenti No Vax, Io Apro e Governo del Popolo, bensì una presenza eterogenea di persone, in parte indossanti i dispositivi di protezione individuale, contrarie unicamente all’istituzione del “green pass”.

La manifestazione non preavvisata è stata ampiamente documentata dal personale dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. La documentazione verrà utilizzata per la completa identificazione dei promotori.