Pescara. Porto abusivo d’arma, denunciato un pregiudicato 45enne

È stato fermato, nella serata di ieri, un individuo per un controllo, nel quartiere Rancitelli, dagli agenti della Polizia di Stato, e durante la perquisizione, posta in essere a seguito dell’atteggiamento sospetto tenuto dall’uomo, gli veniva trovato addosso un coltello a serramanico.

Si tratta di un 45enne, con numerosi precedenti di polizia, riconosciuto dagli agenti mentre camminava in via Lago di Capestrano e sottoposto ai controlli del caso. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che a suo carico era pendente un provvedimento che disponeva la carcerazione dovendo espiare, a seguito di condanna per truffa, la pena di quasi tre mesi. A quel punto è stato accompagnato nel locale istituto penitenziario.

I poliziotti, visto quanto trovato nella disponibilità dell’uomo durante la perquisizione, lo hanno infine denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.