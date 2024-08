Pescara. Rinvenuta e sequestrata droga destinata allo spaccio in Città

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli equipaggi delle Volanti. I poliziotti hanno rinvenuto, questa mattina, in uno sgabuzzino nell’androne di uno stabile in zona Fontanelle, ben occultata tra vario materiale edile, una busta con all’interno un involucro in cellophane trasparente contenente marijuana, per un peso di oltre 50 grammi ed un bilancino di precisione.

Nella medesima mattinata, gli agenti delle volanti, nel corso di un altro intervento che li ha visti impegnati nel quartiere Rancitelli, dopo aver notato dei movimenti sospetti all’interno di un condominio, ritenendo che in tale stabile potesse svolgersi attività di spaccio di stupefacenti, hanno deciso di effettuare un controllo.

L’intuito degli agenti è stato prontamente ripagato, all’interno di un fondaco, infatti, da una fessura, i poliziotti hanno notato un involucro sospetto che poteva contenere dello stupefacente. Dopo aver fatto accesso in tale ambiente, e recuperata la confezione vista poco prima, è stata riscontrata che la stessa contenesse circa 60 grammi di eroina.

Si procedeva pertanto ad un approfondito controllo del fondaco, a seguito di tale attività, gli agenti rinvenivano celati un mobiletto svariati involucri e bilancini di precisione. L’attività ha infatti portato al rinvenimento di più involucri con all’interno cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 70 grammi della prima sostanza e 150 della seconda.