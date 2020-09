PETTINARI SOLIDARIETÀ A PM ROSANGELA DI STEFANO

“Voglio ribadire con forza il mio sostegno e la piena solidarietà al Pubblico Ministero Rosangela Di Stefano sul grave atto intimidatorio avvenuto a Pescara per mezzo di ordigni esplosivi, poi rivelatisi finti, posizionati nei vari punti della città, tra cui l’abitazione del PM. Estendo la mia vicinanza a tutta la Procura di Pescara e a tutti coloro che ogni giorno lottano per la legalità. Il tentativo di instaurare un clima di terrore nella nostra regione non deve trovare spazio, anzi più che mai episodi come questo devono ricordarci che alla criminalità c’è una grande fetta di Paese che si oppone lavorando sui principi della giustizia e della legalità. Al loro fianco mi troverete sempre”. Così il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.