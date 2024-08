PINETO, DUE OPERATORI DELLA POLIZIA DI STATO SALVANO 5 PERSONE DA UNA PALAZZINA IN FIAMME

Una brutta avventura per i condomini di una palazzina nel centro abitato di Pineto che, senza l’intervento della pattuglia della Polizia di Stato, Distaccamento Polizia Stradale, poteva finire in tragedia.

Alcuni giorni fa, verso le ore 20.00, i due operatori del Distaccamento Polizia Stradale, transitando in via De Titta, notavano una persona che effettuava gesti molto vistosi con le braccia e la fuoriuscita di abbondante fumo nero da una piccola palazzina.

Senza avere un attimo di esitazione, i due poliziotti si coprivano le vie respiratorie con indumenti bagnati ed entravano nello stabile, composto da 3 appartamenti, per verificare la presenza di persone all’interno. Subito notavano delle fiamme sul pannello dei contatori elettrici della palazzina.

Nonostante la densa nube di fumo nero, che impediva quasi completamente la visibilità, e l’acre odore dell’incendio, i due poliziotti incontravano per le scale una signora di 61 anni e la accompagnavano in strada.

Successivamente, entravano nel primo appartamento al cui interno c’era una famiglia composta da una giovane coppia ed un bambino di 5 anni. I due poliziotti, dopo aver preso in braccio il bambino ed aver fatto strada ai genitori per le scale con i propri corpi, accompagnavano anche loro tre in strada.

Infine, rientravano nuovamente nell’edificio e traevano in salvo un altro signore di 56 anni, che era rimasto bloccato nell’ultimo appartamento.

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte nell’incidente, a parte un enorme spavento, ha riportato conseguenze.