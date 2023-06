PNRR E INFRASTRUTTURE: LO SVILUPPO DELL’ABRUZZO INTERVERRANNO MARSILIO, RIXI E D’ERAMO

Giovedì 22 Giugno, dalle ore 10,30, al Blu Palace in Viale Europa 23/25 a Mosciano Sant’Angelo (TE), avrà luogo l’incontro “Pnrr e infrastrutture, lo sviluppo dell’Abruzzo”. Intervengono: Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, on. Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, sen. Guido Quintino Liris, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Pasqualino Monti, amministratore delegato Enav, Giacomo D’Ignazio, presidente Fira Spa – Finanziaria Regionale Abruzzese, Pierluigi Gianforte, docente presso la Scuola Nazionale della pubblica amministrazione in materia di appalti, Alberto Zito, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Tor Vergata e Carlo De Simone docente Luiss Business School.