POSTE ITALIANE: ANCHE PER I CITTADINI ABRUZZESI DISPONIBILI NUOVI CONTENUTI MULTIMEDIALI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Video in LIS, podcast e infografiche per prendere confidenza con le nuove tecnologie

Roma, 28 gennaio 2025 – Si arricchisce di nuovi contenuti il progetto di Educazione Digitale di Poste Italiane.

Collegandosi con la sezione dedicata, al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, anche i cittadini abruzzesi possono infatti accedere gratuitamente a podcast, videopodcast e infografiche, realizzati per illustrare in modo semplice l’intelligenza artificiale, una tecnologia in costante evoluzione che si sviluppa a velocità esponenziale e che sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro.

In particolare, i podcast e videopodcast, anche tradotti in Lingua Italiana dei Segni, partono dalle basi dell’intelligenza artificiale e raccontano cosa sia un algoritmo e come si struttura un prompt. Attraverso le infografiche, invece, si può approfondire come nel tempo si sia evoluta la definizione stessa di AI e i diversi livelli che la compongono.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane propone costantemente nuovi contenuti multimediali, compresi webinar di approfondimento, disponibili sempre gratuitamente nella sezione web dedicata, anche in Lingua Italiana dei Segni.

Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.