Premiati nella sala consiliare del Comune di Avezzano dal Rotaract i diplomati con 100 e lode, Simonelli: “Nei loro sguardi, sogni e progetti per il futuro”

Ancora sinergie più che positive tra l’amministrazione comunale e le realtà del territorio che promuovono sviluppo e crescita sociale. Il consigliere comunale Simonelli: “I giovanissimi marsicani premiati ci hanno raccontato i loro progetti per il futuro: hanno valori sani e obiettivi ambiziosi, creiamo per loro occasioni costruttive, per aiutarli a diventare adulti consapevoli”.

I giovani marsicani di nuovo al centro di un racconto eccellente: ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, il Rotaract della città, assieme all’amministrazione comunale rappresentata dal consigliere Nello Simonelli, ha accolto i giovani diplomati meritevoli di quest’anno, ovvero ragazzi e ragazze che hanno conseguito la maturità con la lode. Erano in tutto in 17 e sono stati omaggiati per l’impegno profuso nella carriera scolastica.

“Ora per loro, – afferma Azzurra Bisciardi, al timone del Rotaract, ramo attivissimo del Rotary International, dedicato prettamente a giovani uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 32 anni – si spalancheranno le porte della vita reale, quella fatta di scelte, sfide e bivi e di rapporti ancora più forti con il mondo contemporaneo. Il valore dell’istruzione è uno dei capisaldi della rete di azioni e missioni del nostro club. Il nostro intento è quello di promuovere, ogni anno, un evento di questo tipo, per omaggiare chi, nello studio, ha messo cuore e dedizione. Quella di ieri è stata la prima “prova”, che è andata benissimo”.

Sono stati consegnati ad ogni giovane studente un attestato di merito e un gagliardetto del club, alla presenza del presidente del Rotary Club cittadino, Jacopo Angelini, della tesoriera del Rotaract, Martina Laureti, del segretario del club, Gregorio Di Salvatore, del socio Dario Salvatori, della presidente dell’Interact e dei docenti in rappresentanza delle diverse scuole superiori di secondo grado della città. I diplomati premiati sono ragazzi e ragazze che praticano anche attività sportiva a livello agonistico; alcuni di loro, inoltre, sono impegnati anche in campo artistico e musicale, con il Conservatorio. “Sono giovani che portano avanti non solo in maniera egregia gli impegni scolastici, ma anche passioni ed hobby coltivati al di fuori dello studio, – aggiunge il presidente Angelini – a riprova del fatto che quando cuore e mente lavorano all’unisono, aiutano a fortificare caratteri e a formare uomini e donne di coscienza. Sono ragazzi meritevoli al 100% e saranno ottimi cittadini del futuro, modelli positivi per i loro coetanei”.

“Aver visto la luce negli occhi di questi ragazzi, nel mentre ci hanno raccontato i loro progetti per il futuro, legati tanto all’autorealizzazione ed al successo personale quanto al sostegno e miglioramento della società, é stata una sensazione indescrivibile, – sottolinea il consigliere Nello Simonelli, che presiede in Comune la Commissione Cultura ed Istruzione, con delega alle Politiche giovanili – che porta ad avere nel futuro tanta fiducia e si oppone alla narrazione odierna che vuole i giovani allo sbando completo, senza valori né obiettivi. Un in bocca al lupo a questi ragazzi per il futuro e complimenti al Rotaract per questa bella iniziativa che, se vorranno, darò una mano ad istituzionalizzare in forza del suo profondo valore sociale”.

I ragazzi omaggiati dal Rotaract sono stati: Aurora Santucci, Mario Di Berardino, Francesca Di Paolo, Sara Barbieri, Matteo Proietti, Micol Trinchini, Martina Di Battista, Camilla D’Alfonso, Violette Borderon, Carlo Alberto Gallese, Alice Fantozzi, Alessandro Degni, Riccardo D’Elia, Valentina Scamolla, Jasmine Geremia, Chiara Catini e Massimiliano Tarola.