Presentata la XVIII Stagione Musicale del Teatro dei Marsi

Nella Sala Conferenze del Comune di Avezzano è stata presentata la Stagione Musicale 2024-2025, edizione n. 18, del Teatro dei Marsi, curata dall’associazione culturale Harmonia Novissima, sotto la direzione artistica del M° Massimo Coccia.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Di Pangrazio, alla presenza del vicesindaco Domenico Di Berardino e del presidente di Harmonia Novissima Giuseppe Franceschini, il direttore artistico ha illustrato i 16 appuntamenti che animeranno l’autunno-inverno, a partire dall’11 ottobre per finire il 21 marzo.

Una stagione molto contaminata e varia, come nella tradizione di Harmonia Novissima.

Si andrà dalla musica classica (sinfonica, operistica, pianistica) alla musica pop: Vandelli canta Battisti, Ron, Amedeo Minghi; da spettacoli multimediali come “Van Gogh, la musica dei colori” con recitazione, musica jazz e videoproiezioni e “BeatleStory”, spettacolo sui Beatles con musica dal vivo, videoproeizioni, al concerto “Murales” dei Tazenda; dalla danza classica con “Giselle” rappresentato dal Russian Classical Ballet, alla danza popolare con il Balletto Popolare Reale della Georgia.

Inoltre teatro e musica insieme: “Amy Winehouse” di e con Melania Giglio, sulla vita della grande cantante, e lo spettacolo “Il circo delle pulci” con il celebre Bustric accompagnato dalle musiche di Walt Disney. Per la musica classica due grandi pianisti, un mostro sacro ed un giovane talento: Andrei Gavrilov, nel 1974 1° premio assoluto al Concorso Internazionale Tchaikovsky, dall’impressionante carriera internazionale, primo artista sovietico a poter rimanere in Occidente senza dover chiedere asilo politico; Arsenii Mun, nel 2023 vincitore assoluto del Concorso Internazionale Ferruccio Busoni 2023, vincendo anche il Premio Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria e non più concesso da tre decenni, ed il Premio del Pubblico.

Non mancherà una grande violinista, giovane ma già di successo: Giulia Rimonda, con la Filarmonica della Repubblica Ceca.

Appuntamento immancabile con l’opera lirica, stavolta “La Bohème” di Puccini, nel centenario della morte del grande operista italiano.

Sotto Carnevale il concerto “Sogno Veneziano”, erede dell’applaudita tradizione di Rondò Veneziano, attualmente l’unica formazione italiana riconosciuta dal M° Reverberi. Spettacolo che fonde i generi pop e classico, dando vita ad una sinfonia nuova, capace di insediarsi nel cuore degli spettatori. Musiche, parole, immagini, per raccontare l’incantesimo di Venezia, la città più romantica del mondo.

