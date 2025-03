Quali sono le tipologie di cassette postali condominiali da esterno

Ogni condominio segue regole proprie e ha abitudini e pratiche che possono variare di edificio in edificio, ma che vengono riconosciute e accettate da ogni inquilino. Esistono, però, degli elementi essenziali che devono essere rigorosamente presenti in ogni edificio, sia per motivi di praticità che per adempiere correttamente alle normative legali.

Tra questi si possono citare le cassette postali da esterno, sviluppate per la gestione efficace e comoda della corrispondenza. Progettate per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni quotidiane e per garantire la sicurezza della posta, in commercio sono disponibili in tipologie differenti per materiali, design e funzionalità.

In questo articolo analizziamo quali sono i modelli che è possibile installare nel proprio condominio.

I modelli

Tra le cassette postali condominiali da esterno più popolari ci sono i modelli verticali: ideali per l’installazione in spazi stretti, sono progettati per avere le singole unità disposte una sopra l’altra e sono perfetti per condomini con poca area esterna disponibile, come ad esempio quelli ubicati nelle grandi città.

Al contrario, le cassette postali orizzontali, sviluppandosi in larghezza, possono essere inserite in contesti che offrono una zona outdoor più ampia, garantendo un accesso più agevole e la massima capienza per la corrispondenza.

Ci sono poi le cassette postali a incastro o da incasso, integrabili direttamente nella struttura muraria dell’edificio per creare un effetto estetico moderno, minimal ed elegante e, per questo motivo, molto diffuse negli edifici di nuova costruzione.

I modelli modulari sono invece personalizzabili nella configurazione delle cassette in base al numero di unità abitative, mentre quelli antivandalismo vengono costruiti con materiali rinforzati e serrature di alta qualità per garantire la massima sicurezza.

Nei condomini di grandi dimensioni, infine, vengono generalmente installate cassette postali da esterno con sistema di blocco centralizzato, che consentono di aprire un unico sportello centrale per distribuire la posta a tutte le unità.

Le configurazioni

Le cassette postali condominiali da esterno sono disponibili in diverse configurazioni (come 4 posti, 6 posti, 8 posti e oltre) e personalizzabili in base alle esigenze, per adattarsi al meglio a ogni contesto abitativo.

È possibile creare strutture monolitiche anche con numerose cassette, mantenendo elevata stabilità e robustezza. I casellari per esterni, inoltre, sono dotati di accessori utili per adeguare l’installazione alle condizioni climatiche oppure per espandere le funzioni di base, aggiungendo citofoni, targhe personalizzate ed etichette portanome anti-vandalo.

I materiali

I materiali migliori con cui vengono realizzate le cassette postali condominiali da esterno sono acciaio Inox (molto resistente), l’alluminio verniciato (leggero e con varie finiture disponibili), la plastica rinforzata (più economica e resistente, ma meno durevole) e la ghisa (assolutamente robusta e sicura anche in caso di atti di vandalismo).

Esistono poi nuovi materiali che stanno diventando sempre più utilizzati nella produzione delle cassette portalettere da esterno. Parliamo, ad esempio, di modelli che hanno struttura in multistrato fenolico marino, completati con bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore, oppure cassette in lamiera d’acciaio zincata e verniciata con finiture in tutte le tinte RAL.