Raccolta firme a Celano contro l’autonomia differenziata. Sì all’Italia Unita, Libera e Giusta

Avviata anche a Celano la mobilitazione per dire no all’autonomia differenziata. Il comitato promotore locale invita i cittadini a partecipare alla raccolta firme a sostegno del Referendum per fermare la legge che frammentata e rende disuguale l’Italia. L’iniziativa si terrà Domenica 1 Settembre, dalle ore 11:00 alle 13:00, in piazza IV Novembre a Celano.

Il nostro obiettivo è promuovere un’Italia più unita, libera e giusta, contrastando un progetto che rischia di aumentare le disuguaglianze territoriali e di minare l’unità del Paese. Con questa raccolta firme, vogliamo dare voce ai cittadini che credono in un’Italia dove tutti abbiano pari diritti e opportunità, senza discriminazioni.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a firmare per sostenere questo importante referendum. Ogni firma conta per difendere i valori dell’uguaglianza e della solidarietà.