RECENSIONE DI “HYPNAGOGIA”, DI MATHIAS BURATTO

Una nuova riconferma, ormai la terza, ha coinvolto la giovane penna di Mathias Buratto. Una vera e propria attestazione di merito interessa il terzo racconto inedito appena pubblicato. Qui l’autore si serve di un solo personaggio, Joe, che si appropria della scena e la conduce esattamente dove l’autore si è prefissato. Non è facile mantenere inalterato il senso del racconto dall’inizio alla fine, così come ogni certezza inconscia non è altro che una distorsione subliminale della realtà. Hypnagogia è un racconto che ha per scenario la mente del protagonista, luogo inaccessibile e segnato dai traumi del passato e proprio per questo incerto e malfermo come il ricordo.

Hypnagogia è il racconto dei racconti, quello che segnerà la svolta nella carriera del giovane autore.

Link al racconto: Hypnagogia