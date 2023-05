Roma: Tiburtina si conferma seconda stazione per flusso passeggeri, in crescita la richiesta di depositi bagagli

Nel territorio della Capitale ci sono ben 71 stazioni e sono tantissimi i viaggiatori che le frequentano. Tra quelle che registrano numeri sempre maggiori, c’è quella di Roma Tiburtina. Le ultime statistiche dimostrano infatti che sono circa 150.000 i passeggeri che ogni giorno si recano lì a prendere il treno.

Si tratta quindi di più di cinquanta milioni di passeggeri all’anno tra pendolari, gente che giunge in città per lavoro e turisti. Ogni passeggero ha le sue esigenze, ma ce ne sono alcune che accomunano una gran parte di loro: tra queste c’è la voglia di potersi muovere liberamente tra le vie della Città Eterna senza per forza doversi portare dietro le valigie. Per fortuna esiste il servizio di deposito bagagli, la cui richiesta sta crescendo insieme al numero dei passeggeri che frequentano lo scalo.





Come gestire i bagagli quando si arriva a Roma?

Roma occupa una delle primissime posizioni nella classifica delle città più visitate al mondo. Non c’è di certo da stupirsi, considerando l’immenso patrimonio culturale ed artistico della nostra Capitale e le bellezze di tutta la zona intorno ad essa. Chi arriva da fuori ovviamente ha delle valigie con sé e talvolta questo può essere d’intralcio per visitare la città in serenità

Per esempio, chi arriva in anticipo rispetto all’orario del check-in presso la struttura in cui alloggerà oppure chi ha già lasciato l’albergo ma ha ancora del tempo da dedicare alla città prima di riprendere il treno deve trovare un posto sicuro in cui custodire le valigie.

A questo proposito, è possibile rivolgersi alla rete di Bounce, che propone questi depositi bagagli alla stazione di Roma Tiburtina, che è possibile prenotare direttamente online tramite app o sito ufficiale.





A chi affidare le proprie valigie in piena sicurezza

Quando si decide di lasciare i propri effetti personali a qualcun altro è sempre meglio rivolgersi a realtà di affidabilità certa. Bounce è una delle più importanti reti di deposito bagagli: è presente in più di cento città del mondo e grazie alla sua collaborazione con partner verificati permette ai suoi clienti di lasciare i propri bagagli al sicuro in tutti i principali luoghi di interesse, come è appunto la trafficatissima stazione di Roma Tiburtina.

Bounce conta diversi punti di deposito nei pressi della seconda stazione capitolina ed ognuno di essi garantisce fiducia e sicurezza grazie al controllo continuo e ad altre accortezze. Inoltre i punti di deposito sono dislocati in tutta la città così da offrire ai propri utenti un servizio completo e professionale.

Come prenotare il servizio di deposito bagagli a Roma Tiburtina

Prenotare un deposito bagagli nella zona di Roma Tiburtina è davvero molto semplice. Per prima cosa bisogna scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Bounce: Luggage Storage Nearby oppure andare sul sito ufficiale usebounce.com. A questo punto si può fare la ricerca dei punti deposito presenti nell’area per individuare quello più adatto alle proprie esigenze. Bastano un paio di click per effettuare la prenotazione online.

Non è necessario effettuare la prenotazione con grande anticipo (la si può fare anche due minuti prima di presentarsi al punto deposito selezionato), però bisogna tenere conto del fatto che gli spazi disponibili possono variare, quindi non sarebbe una cattiva idea muoversi con un pochino di anticipo. Una volta giunti sul luogo sarà sufficiente mostrare la conferma di prenotazione per poi lasciare i bagagli in sicurezza.