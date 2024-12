SANITA’: LIRIS, “GIORNATA STORICA PER LA SANITA’, OGGI SCATTANO NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E GARANTITE ALTRE CURE GRATUITE”

SENATORE AQUILANO DI FDI: “SCELTA DI INCREDIBILE PORTATA ECONOMICA E SOCIALE, ENTRERANNO A FAR PARTE DEI LEA LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, OLTRE 100 PATOLOGIE TRA MALATTIE RARE, CELIACHIA, ENDOMETRIOSI, SCREENING NEONATALI, DISTURBI ALIMENTARI”

ROMA – “Oggi 30 dicembre 2024 è una giornata storica per la sanità italiana: nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), nuove importanti cure, nuove cruciali prestazioni nell’ambito di procreazione medicalmente assistita, malattie rare, endometriosi, screening neonatali e celiachia, saranno erogate gratuitamente o a seguito di ticket su tutto il territorio nazionale, una scelta di incredibile portata economica e sociale, fatta anche al fine di eliminare i divari tra regione e regione, tra Nord e Sud”.

Lo sottolinea il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio a palazzo Madama, facendo il punto sulle novità che scattano oggi, alcuni dopo 28 anni, altri dopo, nell’ambito delle cure e prestazioni assicurate dal sistema sanitario nazionale. Liris, epidemiologico e dirigente medico in aspettativa della azienda sanitaria dell’Aquila, è presidente e coordinatore gruppo interparlamentare per le emergenze sanitarie delle aree interne e componente commissione di inchiesta covid.

“Entreranno a far parte dei Lea – spiega Liris nel dettaglio – la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) oggi presente a macchia di leopardo sul territorio nazionale grazie a fondi regionali o previo pagamento del privato, verranno inserite oltre 100 nuove patologie nell’elenco delle malattie rare, sarà consentita la diagnosi e il monitoraggio della celiachia, il riconoscimento dell’endometriosi quale malattia invalidante, nuovi screening neonatali, nuovi strumenti di diagnostici come l’enteroscopia con microcamera ingeribile, ausili tecnologici e di comunicazione per disabili, esami e visite per monitorare disturbi alimentari quali l’anoressia e la bulimia, che coinvolgono tante famiglie in maniera diffusa e drammatica. Saranno inoltre introdotte nuove metodiche per terapie oncologiche”.

“Grazie al lavoro e all’impegno del ministro Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato – aggiunge il senatore aquilano – oggi viene operato un aggiornamento iniziato otto anni fa, con un appostamento di 550 milioni di euro. Vengono aggiornate 1.113 voci su 3.171 che compongono il nomenclatore, il 35% è delle voci. Il provvedimento che entra in vigore oggi 30 dicembre, aggiorna dopo 28 anni il nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e dopo 25 anni quello dell’assistenza protesica”.

“Il Servizio Sanitario Nazionale è un unicum nel panorama europeo e mondiale, è un sistema universalistico di cui essere orgogliosi e profondamente gelosi. Le cure gratuite che vengono assicurate in Italia sono appannaggio di tutti, non tengono in considerazione differenze di genere, razza, religione, provenienza geografica: oggi aumenta ulteriormente l’offerta sanitaria italiana. È un giorno storico, da ricordare e sottolineare per i prossimi anni”, conclude Liris.