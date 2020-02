SANREMO. VINCE DIODATO E SI PORTA A CASA 2 PREMI DELLA CRITICA

Secondo posto per Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari.

https://www.raiplay.it/video/2020/02/sanremo-2020-quarta-serata-diodato-fai-rumore-aad457da-dc41-4880-b81c-3aecbcf5e0be.html

DIODATO PREMIO DELLA CRITICA E DELLA SALA STAMPA LUCIO DALLA – Il premio della critica Mia Martini se lo porta a casa Diodato. Secondo posto per Tosca, terzo Rancore. Premio Sergio Bardotti va a Eden, di Rancore. Premio Sala Stampa Lucio Dalla va a Diodato, secondo Gabbani, terzi Pinguini Tattici Nucleari. Tosca vince il Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale. Premio Tim Music per la canzone più ascoltata in streaming a Francesco Gabbani.

CLASSIFICA FINALE DAL 23ESIMO AL QUARTO POSTO: 23)Riki 22)Junior Cally 21)Elettra Lamborghini 20)Giordana Angi 19)Enrico Nigiotti 18)Michele Zarrillo 17)Rita Pavone 16)Paolo Jannacci 15)Marco Masini 14)Alberto Urso 13)Anastasio 12)Levante 11)Raphael Gualazzi 10)Rancore 9)Irene Grandi 8)Achille Lauro 7)Elodie 6)Tosca 5)Piero Pelù 4)Le Vibrazioni