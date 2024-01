Scarpe Oxford da uomo: le calzature vintage eleganti e comode

Le scarpe Oxford rappresentano con tutta probabilità la prima scelta a cui fare riferimento se si è alla ricerca di calzature vintage. I tratti distintivi di queste scarpe sono noti a tutti, in virtù della loro praticità abbinata a un design essenziale, senza dimenticare la notevole eleganza: da più di un secolo, in effetti, tali calzature sono sinonimo di ricercatezza, in tutte le varianti in cui vengono proposte. Ne abbiamo parlato con il team di borghiniclassic.com.

Le origini delle scarpe Oxford

Non c’è unanimità, fra gli addetti ai lavori e gli esperti del settore, nel riuscire a risalire alle origini del modello di calzatura in questione. C’è, però, un aspetto sul quale non ci sono discussioni, vale a dire il periodo in cui le scarpe Oxford sono state inventate: infatti, si pensa che esse abbiano visto la luce per la prima volta nel XIX secolo. I primi documenti storici e i primi testi in cui si parla di scarpe Oxford provengono, invece, dall’Irlanda e dalla Scozia. È opinione comune che queste calzature avrebbero negli anni preso il posto degli stivali, che rappresentavano la calzatura tipica degli uomini in precedenza. Da quel momento in poi si è assistito a una crescente diffusione dell’utilizzo di questa tipologia di calzatura.

L’evoluzione delle scarpe Oxford

A seconda del territorio di riferimento, le scarpe Oxford possono assumere denominazioni differenti e anche avere forme diverse. Per esempio negli Stati Uniti in passato venivano indicate con il nome di Balmoral, per indicare il castello scozzese in cui si ritiene che queste calzature siano state indossate in origine. Invece, in Francia le scarpe Oxford sono chiamate Richelieu. Ancora, in Italia è stata usata la denominazione di Francesine. Quel che è sicuro è che le Oxford, a prescindere dal nome scelto per indicarle, erano quanto di più elegante si potesse immaginare nel comparto delle scarpe.

Perché le Oxford sono così apprezzate

È questa la ragione per la quale oggi le Oxford spiccano nel novero delle scarpe uomo firmate. La loro eleganza è riconosciuta da tutti – addetti ai lavori e non – e ancora oggi le Oxford rappresentano le calzature di riferimento da indossare in occasione di un evento importante. Se ci si deve presentare a un colloquio di lavoro in una nuova azienda, presenziare a una cerimonia ufficiale o comunque prende parte a un appuntamento caratterizzato da un certo livello di formalità, basta affidarsi alle Oxford per essere certi di non sbagliare. Non solo: queste scarpe sono ideali anche per una serata a tema vintage.

Le caratteristiche delle scarpe Oxford

Uno dei tratti peculiari delle scarpe Oxford va individuato nel tipo di allacciatura e nelle sue caratteristiche: essa è chiusa, dal momento che la mascherina viene cucita sulla tomaia. È questo uno dei dettagli che permettono di distinguere le Oxford dalle Derby, che invece sono aperte: in questo caso i gambetti sono collocati al di sopra della mascherina. Ecco spiegato il motivo per il quale si possono regolare i lacci in maniera limitata. Di conseguenza, ogni volta che si acquista un paio di Oxford, è essenziale essere il più possibile precisi scegliendo la taglia.

Materiali e altri dettagli

I materiali di produzione che nella maggior parte dei casi vengono impiegati per le scarpe Oxford sono il tessuto tweed o la pelle di camoscio. In genere, il nero è il colore da preferire per queste calzature, ma al di là dei dettagli cromatici per essere certi di riconoscere un paio di Oxford non si può far altro che guardare alla zona dei lacci, la quale è direttamente cucita alla tomaia. Il gambetto è dunque sovrastato dalla mascherina, a differenza di quel che si verifica con le Derby.

Le scarpe Borghini

Ogni volta che si desidera comprare delle scarpe uomo firmate eleganti e di qualità, è consigliabile fare riferimento al sito web di Borghini: borghiniclassic.com è l’e-commerce a cui affidarsi per trovare calzature raffinate e resistenti, caratterizzate da uno stile unico e con un gusto estetico davvero particolare. Grazie a queste scarpe tutte le esigenze possono essere soddisfatte. Sul sito si possono trovare calzature in stile classico inglese o italiano: in tutti e due i casi si può essere certi di sfoggiare un look a dir poco impeccabile.