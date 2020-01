Scossa di terremoto in Albania, avvertita in Italia

Una scossa di terremoto questa sera a Tirana alle 21.17 è stata avvertita in Italia. L’epicentro è in Albania, la terra ha tremato per alcuni secondi. La scossa è stata avvertita distinamente anche in Puglia e nel Salento. Si tratta della seconda dopo quella di ieri alle 2 e 40 di magnitudo 4,4.