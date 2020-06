SCUOLA, VACCA (M5S): IMPORTANTE ALTRO MILIARDO PER RIAPERTURA A SETTEMBRE. INVERTITA ROTTA CON PASSATO

Roma, 26 giugno – “Dopo anni di tagli draconiani all’istruzione, abbiamo invertito la rotta mobilitando ingenti risorse. Qualcuno l’ha dimenticato, o forse volutamente occultato, ma già nel decreto Rilancio erano stanziati 1,5 miliardi e gli emendamenti presentati in Parlamento del MoVimento 5 Stelle miravano ad ottenere ulteriori fondi, giunti poi oggi grazie all’impegno della ministra Azzolina. E’ importante sottolinearlo perché non vorremmo che qualcuno si prenda meriti di altri o che, erroneamente, si dia rilevanza alle sceneggiate salviniane. Questo ulteriore miliardo di euro servirà a dare a dirigenti scolastici ed enti locali gli strumenti adatti per adeguare gli spazi alle esigenze di distanziamento e per assumere nuovo personale. Non posso che ritenermi soddisfatto per il lavoro svolto dal governo che, in maniera prioritaria, si è attivato sempre per riaprire la scuola a settembre, ma nella massima sicurezza”. Lo dichiara in una nota Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Cultura.

“Chi dice che il potenziamento dell’organico non c’è fa una critica pretestuosa perché una parte dei finanziamenti ovviamente verrà impiegata proprio in aumento dell’organico per il nuovo anno scolastico”, aggiunge.

“Finalmente si va nella direzione auspicata da tempo grazie all’introduzione dei Patti territoriali con coordinamento regionale, oltre all’opportunità che viene garantita per innovare la didattica collaborando con realtà esterne e facendo attività e lezione in luoghi della cultura e parchi”, conclude la nota.