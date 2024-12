Segui questi semplici passi per appendere un puzzle alla parete

Non chiamiamoli solo passatempo! I puzzle oggi rappresentano veri e propri complementi d’arredo. Soprattutto nella loro versione con foto, sono capaci di trasformare un ricordo in un elemento decorativo unico.

Proprio per questo, dopo ore (o giorni!) di lavoro per assemblare il tuo fotopuzzle preferito, appenderlo al muro è il modo migliore per ammirarlo e preservarlo.

Ma come fare per appenderlo alla parete senza rovinarlo?

Crea puzzle online e appendili a parete: tutti i passaggi

Che sia una foto di famiglia, un paesaggio o una stampa artistica, appendere un puzzle con foto alla parete dona a ogni ambiente quel tocco personale e creativo che non guasta mai.

Ma andiamo al dunque. Prima cosa da fare: crea un puzzle online scegliendo il soggetto che più preferisci.

La seconda, ovviamente, è preparare e completare tassello dopo tassello il puzzle. In alcuni casi, le tessere sono talmente rigide da tenersi da sole incollate le une alle altre. In altri, invece, sarà necessario incollare il puzzle per mantenerlo integro a lungo, anche su una parete verticale.

In questa seconda ipotesi, procedi con cautela usando una colla specifica per puzzle, che puoi trovare facilmente online o in una cartoleria ben rifornita.

A questo punto, posiziona il puzzle su una superficie rigida e piatta, preferibilmente protetta da carta da forno. Applica la colla uniformemente su tutta la superficie del puzzle, assicurandoti che entri nelle fessure tra i vari pezzi. Lascia poi asciugare il tutto per almeno 24 ore, o secondo le indicazioni del produttore.

Una volta asciutto, il puzzle sarà solido e pronto per essere incorniciato e appeso.

Consiglio extra: se non vuoi incollare il puzzle, puoi fissarlo su una base rigida usando del biadesivo resistente per tenerlo fermo. Questa soluzione è ideale se in futuro vuoi smontarlo.

Come appendere e incorniciare un puzzle: idee creative

Ci sono diverse soluzioni per appendere un puzzle alla parete, dalle più classiche alle più originali e creative. Vediamone alcune.

Cornice classica o a giorno

La scelta più semplice e comune è acquistare una cornice su misura. Opta per un modello con vetro antiriflesso, che proteggerà il puzzle dalla polvere e ne esalterà i colori. Puoi scegliere la cornice in base al tuo stile d’arredamento, dai colori e materiali che più preferisci. Ma non solo.

Ci sono anche le cornici senza bordo, chiamate cornici a giorno, che sono ancora più pratiche e perfette per un look minimalista che metta in evidenza solo ed esclusivamente l’immagine.

Adesivi da parete

Se preferisci una soluzione alternativa alla cornice, puoi anche appendere il puzzle direttamente al muro, senza cornice. Per farlo basta usare degli adesivi da parete, da incollare dietro il puzzle. Questa opzione è molto veloce e ideale per ambienti come stanze per ragazzi o uffici creativi.

Filo a sospensione

Un’idea creativa e molto originale? Creare una sorta di galleria d’arte! Per farlo ti basterà sospendere il puzzle con un filo metallico. Fissa il filo sul retro della cornice o del pannello rigido e appendilo a un gancio al muro. In questo modo, otterrai un effetto davvero particolare!