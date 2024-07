Software personalizzati: quando ricorrervi e quali vantaggi offrono

Per rimanere competitive, le aziende devono trovare soluzioni che aiutino a ottimizzare i processi e a migliorare le performance del team. Tale risultato può essere raggiunto in molti modi e, tra questi, rientra anche l’utilizzo di software personalizzati.

Un software personalizzato è un programma progettato e sviluppato a partire dalle reali necessità dell’azienda, che può essere, nel corso del tempo, migliorato, modificato e implementato con nuove funzionalità. Sebbene sia possibile, soprattutto per le grandi aziende, organizzare team interni che si dedichino esclusivamente alla creazione di software, delegare questa attività a un’azienda sviluppo software è una scelta decisamente più vantaggiosa. Così facendo, si ha infatti la certezza di poter contare su professionisti preparati, affiatati e con una buona esperienza alle spalle.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i vantaggi offerti da questa tipologia di software e quando può risultare conveniente o utile ricorrervi.

Software personalizzati: quando possono servire

Il mercato dei software è molto vario e articolato, e offre una vasta gamma di soluzioni standard e preconfezionate, pronte per essere utilizzate da privati, professionisti oppure da aziende. Questi programmi, decisamente validi, funzionali e, in molti casi, anche convenienti, possono risolvere numerosi problemi e integrarsi al meglio all’interno di svariate realtà aziendali. Ma non in tutte.

Esistono svariate situazioni nelle quali un semplice software pronto all’uso, per quanto ricco di funzionalità, non è la scelta giusta. Questo avviene, ad esempio, quando l’azienda:

deve ottimizzare alcuni processi in modo mirato;

ha bisogno di digitalizzare operazioni che, al momento, non sono contemplate da software standard;

necessita di livelli di sicurezza superiori;

è in cerca di soluzioni altamente scalabili.

Quali vantaggi offrono

Il principale vantaggio garantito dai software personalizzati è la loro capacità di offrire soluzioni ad hoc per qualsiasi tipo di problema. Oltre a questo, possono essere adattati il più possibile ai processi aziendali e alle capacità e competenze del team che ne farà uso. Ad esempio, se si tratta di persone poco avvezze alle tecnologie digitali, potranno presentare interfacce molto intuitive e di facile utilizzo.

Altro grande vantaggio è dato dalla possibilità di personalizzare in piena libertà anche il design, allineandolo il più possibile alle caratteristiche del brand. Questo aspetto rivestirebbe una grande importanza soprattutto nel caso in cui il software dovesse essere utilizzato non solo dai dipendenti dell’azienda, ma anche dai clienti o dai fornitori.

I software personalizzati possono inoltre garantire:

elevati livelli di sicurezza;

flessibilità e scalabilità;

maggiore competitività;

miglioramenti e adattamenti successivi;

assistenza continuativa.

A chi rivolgersi

Per ottenere un software personalizzato è necessario rivolgersi a una software house, ossia a una azienda che disponga di un team di progettisti e sviluppatori esperti e competenti.

Naturalmente, per individuare l’agenzia giusta, si deve tenere conto dei servizi offerti e delle tipologie di software prodotte, delle metodologie di lavoro, delle competenze, della professionalità e della trasparenza. Per finire, può risultare utile valutare le recensioni lasciate dagli altri clienti e, se disponibile, il portfolio.