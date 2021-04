TERAMO. IL DR. DE LEONARDIS LASCIA L’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Dr. Scipione de Leonardis, coniugato con tre figli, laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, dopo aver espletato il servizio militare come Ufficiale di complemento nell’Arma di Artiglieria, entra nella Polizia di Stato dal 1991.

Nell’agosto 1992 è in servizio al Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. (ME) quale vice dirigente, per poi assumere nel 1995 la dirigenza del Commissariato di P.S. di Sant’Agata Militello (ME) ed a scavalco anche del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando.

Dal 2000 al 2006 dirige il Commissariato di P.S. di Lugo (RA), quindi il Commissariato di P.S. di Senigallia (AN) e, a scavalco, anche il Commissariato di Osimo (AN).

Nel 2008 viene nominato dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza (RA).

Dal 2013, nominato Primo Dirigente, dirige la Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna fino al 2017.

Da detta data riveste l’incarico di Vicario del Questore di Biella, fino al 2019 allorquando è nominato Capo della Segreteria del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Roma.

Autore di varie pubblicazioni soprattutto in tema di Videosorveglianza e sicurezza urbana, ha dato il proprio personale contributo in occasione di vari convegni e conferenze.

Durante la permanenza a Teramo, Con le funzioni di Vicario del Questore si è distinto per la professionalità e l’impegno in tutti i settori di interesse, anche operativi.